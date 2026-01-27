Рабочий травмировался, упав с 7-метровой высоты на Городецком гидроузле Происшествия

Электромонтер Городецкого РГСиС пострадал в результате падения с высоты семи метров на территории предприятия. Об этом сообщила Госинспекция труда в Нижегородской области.

Инцидент произошел утром 26 января 2026 года. По предварительным данным, 43-летний работник направлялся к месту выполнения работ. При выходе на лестницу аварийного трапа он боком прокатился по перилам и, перевалившись через них, упал на порог аварийного щита 14 шлюза верхнего гидроузла.

Мужчину срочно госпитализировали. Врачи диагностировали у него множественные переломы, ушибы и травматический шок. Полученные повреждения квалифицированы как тяжелые.

Как сообщил главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес, в соответствии с трудовым законодательством России, Государственная инспекция труда инициировала расследование несчастного случая. Цель — установить все обстоятельства и причины произошедшего.

