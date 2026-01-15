Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Последние новости рубрики Происшествия
15 января 2026 16:47Плотник разбился насмерть, упав с 11-метровой высоты в Нижнем Новгороде
15 января 2026 16:28Фейковый профиль главы Автозавода Александра Нагина создали в соцсетях
15 января 2026 15:14Медики пострадали в ДТП со скорой помощью в Павлове
15 января 2026 14:28Нижегородец украл 26 мягких игрушек из игрового автомата и раздал прохожим
15 января 2026 13:52Нижегородского живодера в шинели выписали из психбольницы
15 января 2026 12:00Полиция задержала жителя Заволжья, напавшего на водителя автобуса
15 января 2026 10:47Нижегородец поверил мошенникам и "задекларировал" более 6 млн рублей
15 января 2026 10:0448-летний мужчина погиб при пожаре на Бору
14 января 2026 19:28Несовершеннолетнего дроппера осудят в Сокольском районе из-за лжеподработки
14 января 2026 17:20Суд продлил арест экс-главе "Теплоэнерго" Илье Халтурину до конца июня
Происшествия

Плотник разбился насмерть, упав с 11-метровой высоты в Нижнем Новгороде

15 января 2026 16:47 Происшествия
Плотник разбился насмерть, упав с 11-метровой высоты в Нижнем Новгороде

Плотник ООО "Конструктор-НН" разбился насмерть, упав с 11-метровой высоты в Нижнем Новгороде. Подробности сообщили в пресс-службе региональной Гострудинспекции. 

Трагический инцидент произошел утром 14 января при выполнении монтажных работ на втором этаже здания на улице Ванеева в Советском районе. 

Работы велись на уровне +7.100 метра, когда рабочий потерял равновесие и упал на нижний этаж, находящийся на отметке -4.200. Таким образом, высота падения составила более 11 метров.

Полученные травмы оказались смертельными. Мужчина скончался на месте.

Трудовая инспекция начала расследование. 

Ранее сообщалось, что полицейские задержали жителя Заволжья, который напал на водителя автобуса.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Госинспекция труда Падение с высоты Смертность
