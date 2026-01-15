Плотник разбился насмерть, упав с 11-метровой высоты в Нижнем Новгороде Происшествия

Плотник ООО "Конструктор-НН" разбился насмерть, упав с 11-метровой высоты в Нижнем Новгороде. Подробности сообщили в пресс-службе региональной Гострудинспекции.

Трагический инцидент произошел утром 14 января при выполнении монтажных работ на втором этаже здания на улице Ванеева в Советском районе.

Работы велись на уровне +7.100 метра, когда рабочий потерял равновесие и упал на нижний этаж, находящийся на отметке -4.200. Таким образом, высота падения составила более 11 метров.

Полученные травмы оказались смертельными. Мужчина скончался на месте.

Трудовая инспекция начала расследование.

