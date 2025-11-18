Срок завершения реконструкции Городецкого гидроузла продлили на год Экономика

Кабинет министров Российской Федерации утвердил корректировку условий контракта на реконструкцию Городецкого гидроузла, расположенного вблизи Нижнего Новгорода. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно обновленным параметрам, общий срок завершения всех работ по объекту продлен на один год — с декабря 2026 года до декабря 2027 года.

Напомним, подрядчиком реконструкции является АО "Монолитное строительное управление — 1", а заказчиком Росморречфлот в лице ФБУ "Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей". Проект реконструкции шлюзов Городецкого гидроузла получил положительное заключение Главгосэкспертизы в марте 2023 года.

Изначально завершение реконструкции планировалось на 2024 год, однако позже сроки были сдвинуты на конец 2026 года. Теперь окончание всех работ ожидается не ранее декабря 2027 года.

Также сообщалось, что гидроузел планируют ввести в эксплуатацию в тестовом режиме в 2026 году. Как отмечал министр транспорта РФ Андрей Никитин, ввод объекта в эксплуатацию до полного завершения строительных работ позволит заранее увеличить пропускную способность Волго-Балтийского водного пути.

Добавим, что летом 2025 года на гидроузле произошла серьезная авария, из-за которой судоходство в районе Городца было приостановлено на несколько дней.