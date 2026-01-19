Слесарь погиб от удара стремянки на нижегородском заводе "Сокол" Происшествия

Государственная инспекция труда по Нижегородской области приступила к расследованию трагического инцидента, произошедшего на территории завода "Сокол", входящего в состав ПАО "ОАК".

По официальным данным, 16 января 2026 года около 8:40 утра 31-летний слесарь-испытатель передвигался между производственными корпусами предприятия. В этот момент произошло опрокидывание стремянки, которая нанесла мужчине серьезные травмы.

Пострадавшего экстренно доставили в городскую больницу. Несмотря на усилия медиков, 18 января он скончался от полученных ранений.

Главный государственный инспектор труда по Нижегородской области Илья Мошес сообщил, что в соответствии с Трудовым кодексом РФ начато официальное расследование. Оно направлено на установление всех обстоятельств и причин происшествия.

Специалисты намерены выяснить, соблюдались ли требования охраны труда и техники безопасности на предприятии в момент происшествия.

