Происшествия

Слесарь погиб от удара стремянки на нижегородском заводе "Сокол"

19 января 2026 17:29
Слесарь погиб от удара стремянки на нижегородском заводе Сокол

Государственная инспекция труда по Нижегородской области приступила к расследованию трагического инцидента, произошедшего на территории завода "Сокол", входящего в состав ПАО "ОАК".

По официальным данным, 16 января 2026 года около 8:40 утра 31-летний слесарь-испытатель передвигался между производственными корпусами предприятия. В этот момент произошло опрокидывание стремянки, которая нанесла мужчине серьезные травмы.

Пострадавшего экстренно доставили в городскую больницу. Несмотря на усилия медиков, 18 января он скончался от полученных ранений.

Главный государственный инспектор труда по Нижегородской области Илья Мошес сообщил, что в соответствии с Трудовым кодексом РФ начато официальное расследование. Оно направлено на установление всех обстоятельств и причин происшествия.

Специалисты намерены выяснить, соблюдались ли требования охраны труда и техники безопасности на предприятии в момент происшествия.

Ранее сообщалось, что химик в Нижнем Новгороде получил тяжелые ожоги во время работы в лаборатории.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных