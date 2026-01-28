Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
28 января 2026 08:00Выдано разрешение на строительство первого дома по проекту КРТ на Янки Купалы
27 января 2026 16:56Для школьников нижегородского судостроительного кластера провели интеллектуально-спортивную игру
27 января 2026 15:22ВТБ фиксирует рекордный рост интереса инвесторов к серебру
27 января 2026 14:59Проект туркомплекса "Печерские пески" прошел негосударственную экспертизу
27 января 2026 13:18Арзамасский производитель металлоконструкций стал участником федпроекта "Производительность труда"
27 января 2026 12:40ВТБ увеличил число зарплатных клиентов-физлиц в Нижегородской области на 11%
26 января 2026 17:11У нижегородской оконной компании выросла выработка благодаря "Производительности труда"
26 января 2026 16:14МТС признана лидером в сфере трудоустройства студентов в телеком-отрасли
26 января 2026 13:26Реструктуризация долгов или банкротство: эксперт объяснил, что выгоднее
26 января 2026 11:17Почти 33 тысячи мигрантов получили разрешение на работу в Нижегородской области
Экономика

Выдано разрешение на строительство первого дома по проекту КРТ на Янки Купалы

28 января 2026 08:00 Экономика
Выдано разрешение на строительство первого дома по проекту КРТ на Янки Купалы

Фото: Институт развития агломерации Нижегородской области

В Нижнем Новгороде выдано разрешение на строительство первого многоквартирного дома в рамках КРТ в районе улицы Янки Купалы. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального минграда.

Жилой дом площадью свыше 14 тысяч квадратных метров появится на участке между улицами Янки Купалы, Южным шоссе, Коломенской и Лескова.  появится. В нем предусмотрено 210 квартир, а также четыре помещения общественного назначения.

Напомним, облик дома (№3 по генплану) согласовали в декабре 2025 года. Тогда сообщалось, что он будет 19-этажным, с фасадами из белого и серого кирпича, а также железобетонными сэндвич-панелями. Застройщиком выступает компания ООО "СЗ "Стройуслуги – 5", победившая в торгах 2024 года.  

В целом проект КРТ предусматривает строительство 14 жилых домов переменной этажности — от 7 до 19 этажей. Также планируются подземные паркинги и дополнительные помещения общественного назначения.

Социальная инфраструктура будет развиваться совместно с городом. Инвестор возведет два детских сада на 300 мест каждый и подготовит проект школы на 800 учеников. Строительство самой школы возьмет на себя администрация Нижнего Новгорода.

В рамках проекта потребуется снести 39 домов. Первые семь планируется освободить в 2026 году.

Ранее сообщалось, что подписаны два договора о комплексном развитии территорий в Нижнем Новгороде по инициативе правообладателей: на пересечении проспекта Ленина и бульвара Заречного и на улице Бурнаковской. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
КРТ Строительство
Поделиться:
Новости по теме
22 января 2026 17:00Договор о КРТ на улице Бориса Панина заключили в Нижнем Новгороде
16 января 2026 14:28В Нижегородской области продают пять земельных участков на 160 млн рублей
15 января 2026 18:26Краснодарский девелопер вложит более 100 млрд рублей в застройку Новинок
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из Высоты
26 января 2026 18:35В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из "Высоты"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных