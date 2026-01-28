Выдано разрешение на строительство первого дома по проекту КРТ на Янки Купалы Экономика

Фото: Институт развития агломерации Нижегородской области

В Нижнем Новгороде выдано разрешение на строительство первого многоквартирного дома в рамках КРТ в районе улицы Янки Купалы. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального минграда.

Жилой дом площадью свыше 14 тысяч квадратных метров появится на участке между улицами Янки Купалы, Южным шоссе, Коломенской и Лескова. появится. В нем предусмотрено 210 квартир, а также четыре помещения общественного назначения.

Напомним, облик дома (№3 по генплану) согласовали в декабре 2025 года. Тогда сообщалось, что он будет 19-этажным, с фасадами из белого и серого кирпича, а также железобетонными сэндвич-панелями. Застройщиком выступает компания ООО "СЗ "Стройуслуги – 5", победившая в торгах 2024 года.

В целом проект КРТ предусматривает строительство 14 жилых домов переменной этажности — от 7 до 19 этажей. Также планируются подземные паркинги и дополнительные помещения общественного назначения.

Социальная инфраструктура будет развиваться совместно с городом. Инвестор возведет два детских сада на 300 мест каждый и подготовит проект школы на 800 учеников. Строительство самой школы возьмет на себя администрация Нижнего Новгорода.

В рамках проекта потребуется снести 39 домов. Первые семь планируется освободить в 2026 году.

Ранее сообщалось, что подписаны два договора о комплексном развитии территорий в Нижнем Новгороде по инициативе правообладателей: на пересечении проспекта Ленина и бульвара Заречного и на улице Бурнаковской.