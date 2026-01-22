Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
22 января 2026 17:00Договор о КРТ на улице Бориса Панина заключили в Нижнем Новгороде
22 января 2026 16:25Нижегородские предприятия сообщили о высвобождении около 1000 работников
22 января 2026 16:01Нижегородцы с достаточным стажем смогут досрочно выйти на пенсию в 2026 году
22 января 2026 13:58Нижегородцы чаще всего покупают смартфоны брендов Xiaomi и Samsung
22 января 2026 13:06ВТБ: рынок сбережений в 2025 году вырос на 16%
22 января 2026 12:58Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в Нижегородской области
22 января 2026 12:16WB выплатит нижегородцу 178 тысяч из-за продажи неисправного "Айфона"
22 января 2026 11:25Подержанные автомобили подешевели на 7% в Нижегородской области
21 января 2026 16:51145 нижегородских предпринимателей приняли участие в вебинарах с торгпредами
21 января 2026 16:11Регионы поддержали обращение ЗСНО к Володину по алкоголю
Экономика

Договор о КРТ на улице Бориса Панина заключили в Нижнем Новгороде

22 января 2026 17:00 Экономика
Договор о КРТ на улице Бориса Панина заключили в Нижнем Новгороде

Фото: минград Нижегородской области

Правительство Нижегородской области, администрация Нижнего Новгорода и компания "Эколайф" (Ижевск) подписали соглашение о реновации жилого квартала. Об этом сообщили в облправительстве 22 января. 

Участок земли площадью 3,34 гектара в Советском районе между улицами Бориса Панина, Полтавской, Республиканской, Ижорской и проездом Высоковский передан инвестору ООО СЗ "Эколайф" для реализации крупного жилищного проекта. Итоговая стоимость сделки составила 406,6 млн рублей. Хотя изначально участок выставлялся за 11,73 млн рублей.

Инвестор обязуется вложить в реализацию проекта более 2,2 млрд рублей. В рамках КРТ будет возведено современное жилье общей площадью свыше 47 тысяч квадратных метров взамен устаревших аварийных и изношенных зданий. Территория получит полноценную социальную инфраструктуру, включая детский сад на 200 мест и клинику на 100 посещений ежедневно.

Иван Каргин, зампредседателя правительства Нижегородской области, назвал проект важным этапом обновления городского пространства и жилфонда региона. Он отметил, что реновация квартала обеспечит горожанам качественное жилье и повысит привлекательность городской среды. Ожидается, что в результате реализации проекта 359 семей смогут улучшить свои жилищные условия.

Ранее сообщалось, что в рамках проекта КРТ в районе улице Генкиной в Нижнем Новгороде планируют изъять еще четыре дома. А застройщик из Краснодарского края намерен инвестировать 100 млрд рублей в строительство жилья в Новинках. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
КРТ Советский район Строительство
Поделиться:
Новости по теме
12 января 2026 16:15Более 25 тысяч кв. м жилья спроектировали в Ольгине с применением ТИМ
03 января 2026 17:07Площадку под КРТ в Дзержинске расширили, включив два новых участка
24 декабря 2025 15:35Облик первого дома по КРТ на Янки Купалы утвердили в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Крещение Господне
19 января 2026 09:57Мороз не помеха: как прошли крещенские купания в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных