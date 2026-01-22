Договор о КРТ на улице Бориса Панина заключили в Нижнем Новгороде Экономика

Фото: минград Нижегородской области

Правительство Нижегородской области, администрация Нижнего Новгорода и компания "Эколайф" (Ижевск) подписали соглашение о реновации жилого квартала. Об этом сообщили в облправительстве 22 января.

Участок земли площадью 3,34 гектара в Советском районе между улицами Бориса Панина, Полтавской, Республиканской, Ижорской и проездом Высоковский передан инвестору ООО СЗ "Эколайф" для реализации крупного жилищного проекта. Итоговая стоимость сделки составила 406,6 млн рублей. Хотя изначально участок выставлялся за 11,73 млн рублей.

Инвестор обязуется вложить в реализацию проекта более 2,2 млрд рублей. В рамках КРТ будет возведено современное жилье общей площадью свыше 47 тысяч квадратных метров взамен устаревших аварийных и изношенных зданий. Территория получит полноценную социальную инфраструктуру, включая детский сад на 200 мест и клинику на 100 посещений ежедневно.

Иван Каргин, зампредседателя правительства Нижегородской области, назвал проект важным этапом обновления городского пространства и жилфонда региона. Он отметил, что реновация квартала обеспечит горожанам качественное жилье и повысит привлекательность городской среды. Ожидается, что в результате реализации проекта 359 семей смогут улучшить свои жилищные условия.

Ранее сообщалось, что в рамках проекта КРТ в районе улице Генкиной в Нижнем Новгороде планируют изъять еще четыре дома. А застройщик из Краснодарского края намерен инвестировать 100 млрд рублей в строительство жилья в Новинках.