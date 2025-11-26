Семь ветхих домов снесут по проекту КРТ на Янки Купалы Общество

Фото: Александр Воложанин

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода стартовал новый этап реализации проекта комплексного развития территории, ограниченной улицами Янки Купалы, Южным шоссе, Коломенской и Лескова.

По данным издания "Домострой-НН", началась подготовка к переселению граждан, проживающих в домах, подлежащих сносу. Эти здания находятся в границах застройки и мешают дальнейшей реализации проекта.

В общей сложности под расселение попадают 39 многоквартирных домов. Первые семь из них планируется освободить в 2026 году. Речь идет о зданиях, расположенных по адресам улица Янки Купалы, дома №1 и №5, а также улица Афанасьева, дома №№6, 8, 9, 11 и 15.

В этих домах насчитывается 112 квартир, жильцы которых получат новые квартиры с улучшенными условиями проживания.

Напомним, что о проекте КРТ в Автозаводском районе в квартале улиц Янки Купалы, Коломенской, Лескова и Южного шоссе стало известно в июне 2024 года. В августе того же года был подписан договор о комплексном развитии территории на Янки Купалы.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область заработала на торгах по КРТ около 1 млрд рублей.