Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
16 января 2026 14:28В Нижегородской области продают пять земельных участков на 160 млн рублей
16 января 2026 12:45Более 160 встреч руководства Нижегородской области с бизнес-сообществом состоялось в 2025 году
16 января 2026 12:42Около 15 тысяч нижегородских предпринимателей приняли участие в семинарах контрольных органов в 2025 году
16 января 2026 08:03Нижегородские власти актуализируют ежегодный сбор данных о бизнесе
15 января 2026 19:50Приставы взыскали более 1,4 млрд рублей с Олега Сорокина и его экс-жены
15 января 2026 19:31"Нижавтодорстрой" обязали погасить долги по зарплате до 16 февраля
15 января 2026 18:55Штрафы для безбилетников в Нижегородской области хотят увеличить в 5 раз
15 января 2026 18:26Краснодарский девелопер вложит более 100 млрд рублей в застройку Новинок
15 января 2026 17:01Нижегородская компания по выпуску продукции из стеклопластика присоединилась к "Производительности труда"
15 января 2026 16:12ВТБ: выдачи автокредитов в 2025 году составили 1,7 трлн рублей
Экономика

В Нижегородской области продают пять земельных участков на 160 млн рублей

16 января 2026 14:28 Экономика
В Нижегородской области продают пять земельных участков на 160 млн рублей

Фото: земля.дом.рф

В Нижегородской области стартовали торги по продаже пяти земельных участков, предназначенных под различные виды застройки. Общая стоимость лотов составляет порядка 160 млн рублей. Информация опубликована на портале земля.дом.рф.

В селе Новинки реализуют три участка. Два из них — площадью 3,6 и 2,5 гектара — предназначены под строительство торговых центров. Начальная стоимость этих лотов составляет 94,9 и 34,3 млн рублей соответственно.

Третий участок в Новинках, размером 0,17 гектара, предназначен для индивидуального жилищного строительства. Его стартовая цена — 2,8 млн рублей. Аукционы по всем трём участкам намечены на 6 марта.

Ещё один участок выставлен на продажу в Восточном промышленном районе Дзержинска, примерно в 20 км от Нижнего Новгорода. Земельный надел площадью около 10 гектаров окружён промышленными предприятиями и складскими объектами. Согласно документации, участок можно использовать для научного обеспечения сельского хозяйства, хранения и переработки сельхозпродукции, а также предоставления коммунальных услуг. Начальная цена — 24,5 млн рублей. Торги состоятся 20 марта.

Последний участок, площадью чуть более 10 гектаров, находится в городе Лысково на улице Водозаборной, рядом с федеральной трассой М-7. Земля предлагается для освоения в рамках комплексного развития территории (КРТ). Аукцион запланирован на 27 марта, стартовая цена составляет около 2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Дзержинске Нижегородской области в проект КРТ включили еще два участка.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Земля КРТ торги
Поделиться:
Новости по теме
22 декабря 2025 15:44Три участка под долгостроем на Гончарова снова продают в Нижнем Новгороде
12 декабря 2025 12:15Более 1 млрд рублей получил бюджет Нижегородской области от торгов по КРТ
11 декабря 2025 12:40Торги по 10 площадкам КРТ в Нижнем Новгороде пройдут в 2026 году
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Зима в Лимпопо: как переживают холода обитатели зоопарка
16 января 2026 14:26Зима в "Лимпопо": как переживают холода обитатели зоопарка
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных