В Нижегородской области продают пять земельных участков на 160 млн рублей

В Нижегородской области стартовали торги по продаже пяти земельных участков, предназначенных под различные виды застройки. Общая стоимость лотов составляет порядка 160 млн рублей. Информация опубликована на портале земля.дом.рф.
В селе Новинки реализуют три участка. Два из них — площадью 3,6 и 2,5 гектара — предназначены под строительство торговых центров. Начальная стоимость этих лотов составляет 94,9 и 34,3 млн рублей соответственно.
Третий участок в Новинках, размером 0,17 гектара, предназначен для индивидуального жилищного строительства. Его стартовая цена — 2,8 млн рублей. Аукционы по всем трём участкам намечены на 6 марта.
Ещё один участок выставлен на продажу в Восточном промышленном районе Дзержинска, примерно в 20 км от Нижнего Новгорода. Земельный надел площадью около 10 гектаров окружён промышленными предприятиями и складскими объектами. Согласно документации, участок можно использовать для научного обеспечения сельского хозяйства, хранения и переработки сельхозпродукции, а также предоставления коммунальных услуг. Начальная цена — 24,5 млн рублей. Торги состоятся 20 марта.
Последний участок, площадью чуть более 10 гектаров, находится в городе Лысково на улице Водозаборной, рядом с федеральной трассой М-7. Земля предлагается для освоения в рамках комплексного развития территории (КРТ). Аукцион запланирован на 27 марта, стартовая цена составляет около 2 млн рублей.
Ранее сообщалось, что в Дзержинске Нижегородской области в проект КРТ включили еще два участка.
