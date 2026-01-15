Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Экономика

Краснодарский девелопер вложит более 100 млрд рублей в застройку Новинок

15 января 2026 18:26 Экономика
Краснодарский девелопер вложит более 100 млрд рублей в застройку Новинок

Фото: Дирекция по строительству

В Нижнем Новгороде заключено новое соглашение о комплексном развитии территорий в районе поселка Новинки (второй лот). Об этом сообщили в региональном минграде. 

Договор комплексного развития незастроенной территории заключили региональный оператор КРТ — АО "СЗ НО "Дирекция по строительству" — и компания "Специализированный застройщик "Спортивная деревня 1" (входит в группу "Девелопмент ЮГ", Краснодар).

Инвестор планирует вложить 105,7 млрд рублей в освоение участка площадью 46,6 гектара. Здесь планируется строительство 463,8 тыс. кв. метров жилой и коммерческой недвижимости. В рамках соглашения застройщик передаст в собственность региона 3,51% от общего объема помещений — это около 15-16 тыс. кв. метров.

Также девелопер обязуется построить школу на 1850 учеников и два детских сада на 260 мест каждый. Проект будет реализован по стандарту "Умный город" с подключением к системе "Безопасный город".

Для будущих 14,7 тысячи жителей микрорайона создадут современную и комфортную городскую среду. Среди прочего, предусмотрена реализация концепции "двор без машин", что повысит безопасность и удобство для жителей.

В минграде добавили, что развитие южных территорий Нижнего Новгорода стартовало в 2024 году. На первом участке площадью 89,6 га в Новинках уже ведет строительство компания "Спецзастройщик "Спика", входящая в группу Glorax.

Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов отметил, что проект застройки южной границы города — один из крупнейших в стране. По его словам, фактически с нуля создается новый город с полной инфраструктурой, соответствующий современным стандартам комфортной среды. Он добавил, что для повышения транспортной доступности ведется строительство дублера проспекта Гагарина, готовность которого уже составляет 43%. Кроме того, власти рассматривают возможность запуска трамвайной линии в этом районе.

Всего в рамках КРТ в Новинках планируется застроить 235 гектаров, где появится около 1,2 млн кв. метров жилья. Новый жилой район сможет принять более 40 тысяч человек.

Для преодоления инфраструктурных ограничений используются различные меры поддержки — инфраструктурные бюджетные и казначейские кредиты, а также выпуск инфраструктурных облигаций.

Ранее сообщалось, что бюджет Нижегородской области в 2025 году получил более миллиарда рублей благодаря механизму КРТ. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

КРТ Новинки Строительство
