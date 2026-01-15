Краснодарский девелопер вложит более 100 млрд рублей в застройку Новинок

Фото:
В Нижнем Новгороде заключено новое соглашение о комплексном развитии территорий в районе поселка Новинки (второй лот). Об этом сообщили в региональном минграде.
Договор комплексного развития незастроенной территории заключили региональный оператор КРТ — АО "СЗ НО "Дирекция по строительству" — и компания "Специализированный застройщик "Спортивная деревня 1" (входит в группу "Девелопмент ЮГ", Краснодар).
Инвестор планирует вложить 105,7 млрд рублей в освоение участка площадью 46,6 гектара. Здесь планируется строительство 463,8 тыс. кв. метров жилой и коммерческой недвижимости. В рамках соглашения застройщик передаст в собственность региона 3,51% от общего объема помещений — это около 15-16 тыс. кв. метров.
Также девелопер обязуется построить школу на 1850 учеников и два детских сада на 260 мест каждый. Проект будет реализован по стандарту "Умный город" с подключением к системе "Безопасный город".
Для будущих 14,7 тысячи жителей микрорайона создадут современную и комфортную городскую среду. Среди прочего, предусмотрена реализация концепции "двор без машин", что повысит безопасность и удобство для жителей.
В минграде добавили, что развитие южных территорий Нижнего Новгорода стартовало в 2024 году. На первом участке площадью 89,6 га в Новинках уже ведет строительство компания "Спецзастройщик "Спика", входящая в группу Glorax.
Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов отметил, что проект застройки южной границы города — один из крупнейших в стране. По его словам, фактически с нуля создается новый город с полной инфраструктурой, соответствующий современным стандартам комфортной среды. Он добавил, что для повышения транспортной доступности ведется строительство дублера проспекта Гагарина, готовность которого уже составляет 43%. Кроме того, власти рассматривают возможность запуска трамвайной линии в этом районе.
Всего в рамках КРТ в Новинках планируется застроить 235 гектаров, где появится около 1,2 млн кв. метров жилья. Новый жилой район сможет принять более 40 тысяч человек.
Для преодоления инфраструктурных ограничений используются различные меры поддержки — инфраструктурные бюджетные и казначейские кредиты, а также выпуск инфраструктурных облигаций.
Ранее сообщалось, что бюджет Нижегородской области в 2025 году получил более миллиарда рублей благодаря механизму КРТ.
