Экс-депутат Караганский получил условку и штраф в 1,1 млн рублей

28 января 2026 07:00 Происшествия
Бывший депутат Богородского округа Станислав Караганский получил штраф в размере 1 млн рублей за трудоустройство иностранных граждан без разрешительных документов. Решение вынес Богородский городской суд 19 января 2026 года, сообщили в суде. 

Согласно материалам дела, с 2023 по 2025 год Караганский, действуя как индивидуальный предприниматель, привлек к работе на птицефабрике в селе Арапово мигрантов из Узбекистана. Все они находились в России временно и не имели патентов или разрешений на трудовую деятельность.

Суд рассмотрел восемь административных дел, предусмотренных ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ. Караганского признали виновным по каждому эпизоду и назначили штраф в 125 000 рублей за каждое нарушение. Общая сумма взыскания составила миллион рублей.

При вынесении решения суд учёл общественную опасность правонарушений, а также финансовое положение предпринимателя. Нарушения были связаны с несоблюдением миграционного законодательства и могли повлиять на безопасность режима пребывания иностранцев в стране. 

Постановления суда пока не вступили в законную силу.

Кроме того, как сообщает "Ъ-Приволжье", Караганского признали также виновным в организации незаконной миграции (ч. 1 ст. 322.1 УК РФ) и назначили 2 года лишения свободы условно, а также штраф в 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что нижегородец получил год условно за фиктивную регистрацию мигрантов. 

