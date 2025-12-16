Приставы закрыли нижегородское кафе из-за официантов-нелегалов

Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
16 декабря 2025 15:35 Общество
Судебные приставы на время закрыли одно из кафе в Ленинском районе Нижнего Новгорода после выявления нарушений миграционного законодательства. 

Как сообщили в пресс-службе УФССП по региону, индивидуальный предприниматель взял на работу троих граждан Узбекистана. Однако у них отсутствовали необходимые патенты, позволяющие трудиться на территории региона. 

Суд признал бизнесмена виновным по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ и назначил приостановить деятельность кафе на две недели. В итоге приставы опечатали вход в кафе. 

Владельцу разъяснили последствия неисполнения постановления суда, в том числе, возможную уголовную ответственность.

Ранее сообщалось, что с начала 2025 года из Нижегородской области принудительно выдворили 1111 иностранных граждан. 

