Приставы закрыли нижегородское кафе из-за официантов-нелегалов

Судебные приставы на время закрыли одно из кафе в Ленинском районе Нижнего Новгорода после выявления нарушений миграционного законодательства.
Как сообщили в пресс-службе УФССП по региону, индивидуальный предприниматель взял на работу троих граждан Узбекистана. Однако у них отсутствовали необходимые патенты, позволяющие трудиться на территории региона.
Суд признал бизнесмена виновным по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ и назначил приостановить деятельность кафе на две недели. В итоге приставы опечатали вход в кафе.
Владельцу разъяснили последствия неисполнения постановления суда, в том числе, возможную уголовную ответственность.
Ранее сообщалось, что с начала 2025 года из Нижегородской области принудительно выдворили 1111 иностранных граждан.
