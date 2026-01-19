Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Происшествия

Стройку в Павловском районе приостановили из-за нарушения миграционных правил

19 января 2026 14:56 Происшествия
Стройку в Павловском районе приостановили из-за нарушения миграционных правил

Фото: Кира Мишина

В Павловском районе индивидуальный предприниматель на две недели остановил свою деятельность из-за нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по Нижегородской области.

Он привлек к работе четверых иностранных работников, но не сообщил об этом в Управление по вопросам миграции в положенные три рабочих дня после заключения трудовых договоров. Это обязательное требование закона, и за его нарушение предпринимателя привлекли к административной ответственности.

За нарушение порядка уведомления предприниматель был привлечен к ответственности по части 3 статьи 18.15 КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде приостановления деятельности на 14 суток.

Судебный пристав незамедлительно возбудил четыре исполнительных производства и выехал по адресу нахождения должника. Ему было вручено постановление и выдано требование о немедленном прекращении деятельности. Также предпринимателя предупредили об ответственности за неисполнение судебного решения.

В ответ предприниматель представил документы, подтверждающие, что все строительные контракты временно приостановлены.

В течение двух недель пристав контролировал исполнение решения суда. Нарушений не выявлено. После завершения срока приостановки исполнительные производства были окончены фактическим исполнением.

Ранее сообщалось, что приставы взыскали свыше 1,4 млрд рублей с Олега Сорокина и его бывшей жены.

