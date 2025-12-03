Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
03 декабря 2025 10:58 Экономика
Стоимость патентов для мигрантов вырастет в Нижегородской области в 2026 году

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

В Нижегородской области с начала 2026 года вырастет стоимость трудовых патентов для иностранных граждан, работающих в регионе. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении по труду и занятости населения региона.

На сегодняшний день, ежемесячный фиксированный платеж по патенту составляет 9 276 рублей. Однако уже в 2026 году его размер увеличится до 11 800 рублей.

Таким образом, Нижегородская область окажется на втором месте среди регионов Приволжского федерального округа по стоимости трудового патента. Лидером по размеру платежа останется Самарская область. В 2026 налог там будет составлять 11 936 рублей.

Отметим, что патент необходим мигрантам в России для легального трудоустройства. Он представляет собой разрешение, которое позволяет иностранным гражданам, прибывшим в страну в безвизовом порядке, официально работать у физических или юридических лиц на территории конкретного региона Российской Федерации.

Напомним также, что весной 2025 года нижегородские власти ввели ограничения на привлечение иностранных граждан и лиц без гражданства, работающих по трудовым патентам, в отдельных отраслях экономики в регионе. Однако позже запрет на работу мигрантов по патенту в сфере общественного питания и гостиничного бизнеса отменили

