Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
26 января 2026 11:17Почти 33 тысячи мигрантов получили разрешение на работу в Нижегородской области
26 января 2026 10:17Кадровый центр помог найти работу более 2,8 тысячи молодых нижегородцев
26 января 2026 09:5586% нижегородцев планируют поменять работу в 2026 году
25 января 2026 15:23Нижегородские студенты могут претендовать на стипендию в 10 тысяч рублей
25 января 2026 12:20Зарплаты нижегородских коллекторов выросли на 58%
25 января 2026 11:43Нижегородские студенты могут трудоустроиться через "Работу России"
25 января 2026 10:25В России ужесточили требования к автокредитам: чем это грозит нижегородцам
25 января 2026 10:01Здание бывшей компании "Линдек" в Нижнем Новгороде продают за 250 млн
24 января 2026 07:12194 млн рублей направят на аренду техники для продления нижегородского метро
23 января 2026 16:36Только два муниципальных предприятия останутся в Нижнем Новгороде
Экономика

Почти 33 тысячи мигрантов получили разрешение на работу в Нижегородской области

26 января 2026 11:17 Экономика
Почти 33 тысячи мигрантов получили разрешение на работу в Нижегородской области

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

В Нижегородской области снизилось число выданных разрешений на временное проживание и видов на жительство. Как сообщили в Главном управлении МВД России по региону, данные были озвучены на совещании под руководством полковника полиции Андрея Кнауса. 

Так, в 2025 году произошло сокращение выдачи РВП на 25,8% (с 865 до 642) и ВНЖ на 25,3% (с 1350 до 1009).

В минувшем году на миграционный учет в регионе поставили почти 100 тысяч мигрантов, из которых 33 тысячи получили разрешение на трудоустройство. Врио начальника управления по вопросам миграции Татьяна Мелихова подчеркнула, что такие показатели связаны с эффективными действиями полиции по противодействию попыткам получить статус мигранта по упрощенной схеме.

Всего правоохранительные органы за указанный период провели более 8 тысяч проверок, выявив более 12,6 тысячи нарушений административного характера. Особое внимание уделялось борьбе с нелегальными мигрантами: усилиями регионального МВД въезд в страну был запрещен 353 иностранным гражданам, представляющим опасность для общества.

Также в регионе было раскрыто 941 преступление, связанное с фальшивой регистрацией и организацией нелегальной миграции.

В дальнейшем нижегородское МВД намерено усилить контроль за соблюдением миграционного законодательства и продолжить цифровизацию госуслуг, чтобы сократить личное присутствие граждан в учреждениях полиции.

Ранее сообщалось, что жителю Нижнего Новгорода дали условный срок за фиктивную прописку 10 мигрантов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МВД Мигранты Статистика
Поделиться:
Новости по теме
15 января 2026 16:39В Госдуме выступили против приезда семей мигрантов в Россию при оргнаборе
11 декабря 2025 09:001111 мигрантов выслали из Нижегородской области в 2025 году
03 декабря 2025 10:58Стоимость патентов для мигрантов вырастет в Нижегородской области в 2026 году
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Крещение Господне
19 января 2026 09:57Мороз не помеха: как прошли крещенские купания в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных