Почти 33 тысячи мигрантов получили разрешение на работу в Нижегородской области Экономика

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

В Нижегородской области снизилось число выданных разрешений на временное проживание и видов на жительство. Как сообщили в Главном управлении МВД России по региону, данные были озвучены на совещании под руководством полковника полиции Андрея Кнауса.

Так, в 2025 году произошло сокращение выдачи РВП на 25,8% (с 865 до 642) и ВНЖ на 25,3% (с 1350 до 1009).

В минувшем году на миграционный учет в регионе поставили почти 100 тысяч мигрантов, из которых 33 тысячи получили разрешение на трудоустройство. Врио начальника управления по вопросам миграции Татьяна Мелихова подчеркнула, что такие показатели связаны с эффективными действиями полиции по противодействию попыткам получить статус мигранта по упрощенной схеме.

Всего правоохранительные органы за указанный период провели более 8 тысяч проверок, выявив более 12,6 тысячи нарушений административного характера. Особое внимание уделялось борьбе с нелегальными мигрантами: усилиями регионального МВД въезд в страну был запрещен 353 иностранным гражданам, представляющим опасность для общества.

Также в регионе было раскрыто 941 преступление, связанное с фальшивой регистрацией и организацией нелегальной миграции.

В дальнейшем нижегородское МВД намерено усилить контроль за соблюдением миграционного законодательства и продолжить цифровизацию госуслуг, чтобы сократить личное присутствие граждан в учреждениях полиции.

Ранее сообщалось, что жителю Нижнего Новгорода дали условный срок за фиктивную прописку 10 мигрантов.