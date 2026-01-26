Почти 33 тысячи мигрантов получили разрешение на работу в Нижегородской области

Фото:
В Нижегородской области снизилось число выданных разрешений на временное проживание и видов на жительство. Как сообщили в Главном управлении МВД России по региону, данные были озвучены на совещании под руководством полковника полиции Андрея Кнауса.
Так, в 2025 году произошло сокращение выдачи РВП на 25,8% (с 865 до 642) и ВНЖ на 25,3% (с 1350 до 1009).
В минувшем году на миграционный учет в регионе поставили почти 100 тысяч мигрантов, из которых 33 тысячи получили разрешение на трудоустройство. Врио начальника управления по вопросам миграции Татьяна Мелихова подчеркнула, что такие показатели связаны с эффективными действиями полиции по противодействию попыткам получить статус мигранта по упрощенной схеме.
Всего правоохранительные органы за указанный период провели более 8 тысяч проверок, выявив более 12,6 тысячи нарушений административного характера. Особое внимание уделялось борьбе с нелегальными мигрантами: усилиями регионального МВД въезд в страну был запрещен 353 иностранным гражданам, представляющим опасность для общества.
Также в регионе было раскрыто 941 преступление, связанное с фальшивой регистрацией и организацией нелегальной миграции.
В дальнейшем нижегородское МВД намерено усилить контроль за соблюдением миграционного законодательства и продолжить цифровизацию госуслуг, чтобы сократить личное присутствие граждан в учреждениях полиции.
Ранее сообщалось, что жителю Нижнего Новгорода дали условный срок за фиктивную прописку 10 мигрантов.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+