Уроженца Нижнего Новгорода внесли в список экстремистов и террористов Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Еще один уроженец Нижегородской области оказался в перечне террористов и экстремистов, опубликованном на официальном сайте Росфинмониторинга.

В список внесен 50-летний Сергей Шацков, родившийся в Нижнем Новгороде. Причины включения мужчины в реестр не уточняются.

Согласно российскому законодательству, в список могут попасть как лица с вступившим в силу приговором по статьям о терроризме и экстремизме, так и подозреваемые или обвиняемые по таким делам. Кроме того, в перечень вносят тех, кто совершил административные правонарушения, связанные с финансированием терроризма, или тех, чья деятельность приостановлена в связи с участием в экстремистской организации.

