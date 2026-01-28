Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Последние новости рубрики Происшествия
28 января 2026 09:30Уроженца Нижнего Новгорода внесли в список экстремистов и террористов
28 января 2026 07:00Экс-депутат Караганский получил условку и штраф в 1,1 млн рублей
27 января 2026 19:41Серийного вымогателя поймали на Бору
27 января 2026 18:02Свыше 4000 наркопреступлений совершено в Нижегородской области за 2025 год
27 января 2026 17:50Водителей предупредили о многокилометровой пробке на М-7 под Володарском
27 января 2026 17:42Рабочий травмировался, упав с 7-метровой высоты на Городецком гидроузле
27 января 2026 16:20Псевдоброкеры выманили у нижегородца 4,5 млн рублей
27 января 2026 15:30Озвучены подробности инцидента с лифтом в жилом доме в Арзамасе
27 января 2026 13:28Падение лифта с пассажиром в Арзамасе обернулось уголовным делом
27 января 2026 12:0047-летний нижегородец погиб на пожаре в собственном доме
Происшествия

Уроженца Нижнего Новгорода внесли в список экстремистов и террористов

28 января 2026 09:30 Происшествия
Уроженца Нижнего Новгорода внесли в список экстремистов и террористов

Фото: Александр Воложанин

Еще один уроженец Нижегородской области оказался в перечне террористов и экстремистов, опубликованном на официальном сайте Росфинмониторинга.

В список внесен 50-летний Сергей Шацков, родившийся в Нижнем Новгороде. Причины включения мужчины в реестр не уточняются.

Согласно российскому законодательству, в список могут попасть как лица с вступившим в силу приговором по статьям о терроризме и экстремизме, так и подозреваемые или обвиняемые по таким делам. Кроме того, в перечень вносят тех, кто совершил административные правонарушения, связанные с финансированием терроризма, или тех, чья деятельность приостановлена в связи с участием в экстремистской организации.

Ранее сообщалось, что двух подростков будут судить за теракт на железной дороге в Нижегородской области в феврале 2025 года.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Терроризм Экстремизм
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из Высоты
26 января 2026 18:35В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из "Высоты"
Архив
