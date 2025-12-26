Нижегородца обвинили в пропаганде терроризма через интернет — видео Происшествия

Следственное управление СК России по Нижегородской области ведёт расследование уголовного дела в отношении жителя региона, которого подозревают в преступлениях террористической направленности.

По данным следствия, в 2018 году мужчина опубликовал на своей странице в одной из социальных сетей видеозапись, которая, согласно заключению эксперта, содержит признаки оправдания действий лиц, признанных террористами, а также призывы к финансированию террористической деятельности.

Материалы размещались в открытом доступе, что позволяло ознакомиться с ними неограниченному кругу пользователей сети.

Кроме того, установлено, что обвиняемый занимался сбором денежных средств, предположительно, предназначенных для противоправных целей.

Незаконная деятельность была выявлена сотрудниками Центра "Э" ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу во взаимодействии с нижегородским главком МВД. После этого подозреваемый был задержан следователями СК.

Мужчине предъявлено обвинение по статьям ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 205.1 и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе обысков по месту жительства и работы фигуранта были изъяты предметы и документы, которые могут иметь значение для установления всех обстоятельств дела.

В настоящее время следствие продолжает сбор доказательств, проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала нижегородца, которого подозревают в содействии террористической организации.