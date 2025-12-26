Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Происшествия

Нижегородца обвинили в пропаганде терроризма через интернет — видео

26 декабря 2025 17:00 Происшествия
Нижегородца обвинили в пропаганде терроризма через интернет — видео

Следственное управление СК России по Нижегородской области ведёт расследование уголовного дела в отношении жителя региона, которого подозревают в преступлениях террористической направленности.

По данным следствия, в 2018 году мужчина опубликовал на своей странице в одной из социальных сетей видеозапись, которая, согласно заключению эксперта, содержит признаки оправдания действий лиц, признанных террористами, а также призывы к финансированию террористической деятельности.

Материалы размещались в открытом доступе, что позволяло ознакомиться с ними неограниченному кругу пользователей сети.

Кроме того, установлено, что обвиняемый занимался сбором денежных средств, предположительно, предназначенных для противоправных целей.

Незаконная деятельность была выявлена сотрудниками Центра "Э" ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу во взаимодействии с нижегородским главком МВД. После этого подозреваемый был задержан следователями СК.

Мужчине предъявлено обвинение по статьям ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 205.1 и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе обысков по месту жительства и работы фигуранта были изъяты предметы и документы, которые могут иметь значение для установления всех обстоятельств дела.

В настоящее время следствие продолжает сбор доказательств, проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала нижегородца, которого подозревают в содействии террористической организации.

Фоторепортажи
Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
25 декабря 2025 18:25Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
