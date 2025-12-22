Нижегородец собирался устроить взрыв в жилом доме

Фото:
43-летний нижегородец обвиняется в совершении теракта. Ему может может грозить до 20 лет лишения свободы.
По данным правоохранительных органов, 14 декабря житель областного центра собирался устроить взрыв газа в жилом доме. Причиной тому послужил конфликт с соседями.
В ГУ МВД по региону рассказали, что подозреваемый отсоединил газовый шланг и использовал лампы, обмотанные бумагой. С их помощью он собирался разрушить стену, которая граничит с квартирой соседей. На несущую конструкцию он направил веб-камеру, чтобы дистанционного следить за происходящим.
Соседи почувствовали запах газа и сразу обратились в МЧС. Благодаря этому трагедию удалось предотвратить.
В тот же день мужчину задержали на железнодорожной станции в городе Урень. По данным следствия, он собирался скрыться, осознавая, что совершил противоправные действия.
В региональном СК возбудили уголовное дело по части 1 статьи 205 УК РФ. Фигурант находится под стражей.
Ранее сообщалось, что житель Дзержинска получил 12 лет за теракт на железной дороге.
