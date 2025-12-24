Нижегородца Илью Мясковского исключили из списка экстремистов

Фото:
Нижегородца Илью Мясковского исключили из перечня террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг. Об этом он написал в своем телеграм-канале 24 декабря.
Активист добавил, что так и не получил от ведомства ответ на вопрос, по какой причине был внесен в этот список. Он предположил, что его могли внести в перечень на основании статьи 280.3 УК РФ, по которой он ранее был осужден. При этом он напомнил, что штраф по делу был выплачен еще 25 января 2024 года, а согласно статье 86 УК РФ, судимость считается погашенной через год после исполнения наказания, если оно не связано с лишением свободы.
"Если я был включён в список по этому основанию, то это было неверно. Ошибка исправлена, надо полагать", — написал он.
Редакция НИА "Нижний Новгород" также проверила перечень и убедилась в том, что фамилия Мясковского значится в разделе исключенных.
Отметим, что информация о включении активиста в реестр появилась на прошлой неделе.
Ранее сообщалось, что в список экстремистов внесли двух 17-летних уроженцев Дзержинска.
