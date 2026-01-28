"Чайка" на домашнем льду обыграла "Спутник" из Альметьевска

Фото:
Хоккеисты нижегородской "Чайки" прервали серию неудач, взяв верх над альметьевским "Спутником" с результатом 4:3. Матч выдался напряженным и богатым на голевые моменты, а финальный счет стал отражением упорной борьбы на льду.
Одним из ярких событий встречи стала первая шайба Арсения Комарова на уровне МХЛ. Кроме него, в списке авторов голов оказались Ян Мельников, Артём Матюк и Лев Сальников. Их точные броски сыграли ключевую роль в достижении победы.
В составе "Чайки" дебютировал защитник Александр Яценко. Он присоединился к клубу после перехода из минского "Динамо" в результате обмена на Кирилла Воронина, который теперь будет выступать за белорусскую команду.
Следующий матч (6+) "Чайка" проведет на своем льду против нижнекамского "Реактора". Встреча состоится 30 января в рамках регулярного чемпионата МХЛ.
Напомним, что Алексей Подалинский стал новым тренером нижегородской "Чайки".
