"Чайка" на домашнем льду обыграла "Спутник" из Альметьевска

Фото: "Чайка"/ VK

Хоккеисты нижегородской "Чайки" прервали серию неудач, взяв верх над альметьевским "Спутником" с результатом 4:3. Матч выдался напряженным и богатым на голевые моменты, а финальный счет стал отражением упорной борьбы на льду.

Одним из ярких событий встречи стала первая шайба Арсения Комарова на уровне МХЛ. Кроме него, в списке авторов голов оказались Ян Мельников, Артём Матюк и Лев Сальников. Их точные броски сыграли ключевую роль в достижении победы.

В составе "Чайки" дебютировал защитник Александр Яценко. Он присоединился к клубу после перехода из минского "Динамо" в результате обмена на Кирилла Воронина, который теперь будет выступать за белорусскую команду.

Следующий матч (6+) "Чайка" проведет на своем льду против нижнекамского "Реактора". Встреча состоится 30 января в рамках регулярного чемпионата МХЛ.

Напомним, что Алексей Подалинский стал новым тренером нижегородской "Чайки".