24 января 2026 17:29Нижегородцев приглашают к участию в конкурсе спортивных проектов "Ты в игре"
Спорт

"Чайка" на домашнем льду обыграла "Спутник" из Альметьевска

28 января 2026 10:25 Спорт
Чайка на домашнем льду обыграла Спутник из Альметьевска

Фото: "Чайка"/ VK

Хоккеисты нижегородской "Чайки" прервали серию неудач, взяв верх над альметьевским "Спутником" с результатом 4:3. Матч выдался напряженным и богатым на голевые моменты, а финальный счет стал отражением упорной борьбы на льду.

Одним из ярких событий встречи стала первая шайба Арсения Комарова на уровне МХЛ. Кроме него, в списке авторов голов оказались Ян Мельников, Артём Матюк и Лев Сальников. Их точные броски сыграли ключевую роль в достижении победы.

В составе "Чайки" дебютировал защитник Александр Яценко. Он присоединился к клубу после перехода из минского "Динамо" в результате обмена на Кирилла Воронина, который теперь будет выступать за белорусскую команду.

Следующий матч (6+) "Чайка" проведет на своем льду против нижнекамского "Реактора". Встреча состоится 30 января в рамках регулярного чемпионата МХЛ.

Напомним, что Алексей Подалинский стал новым тренером нижегородской "Чайки". 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

