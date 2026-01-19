У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
19 января 2026 19:58Семь нижегородских муниципалитетов закупили автобусы для спортучреждений
19 января 2026 19:45Алексей Подалинский стал новым тренером нижегородской "Чайки"
19 января 2026 13:40Экс-нападающий "Торпедо" Владимир Галузин вошел в тренерский штаб "Сокола"
18 января 2026 16:41Нижеродский ХК "Старт" разгромил новосибирский "Сибсельмаш" на выездном матче
17 января 2026 19:34"Торпедо" одержало третью победу подряд в КХЛ, обыграв "Спартак"
17 января 2026 16:18БК "Пари НН" потерпел поражение от "Автодора" — 56:81
17 января 2026 10:15Сергей Панов опроверг слухи о финансовых проблемах в БК "Пари НН"
17 января 2026 08:00Полузащитник "Пари НН" Александр Трошечкин перешел в "Ротор"
16 января 2026 15:45Нижегородская конькобежка Качанова выиграла третий этап Кубка России
16 января 2026 10:10Нижегородская "Чайка" уступила "Толпару" в овертайме
Спорт

Алексей Подалинский стал новым тренером нижегородской "Чайки"

19 января 2026 19:45 Спорт
Алексей Подалинский стал новым тренером нижегородской Чайки

Фото: МХК "Чайка"

Ожидаемые изменения произошли в тренерском штабе молодежной хоккейной команды "Чайка". Алексей Томилов покинул должность главного тренера нижегородского клуба. 

Напомним, специалист отсутствовал в двух последних матчах молодежки. Его обязанности исполнял Алексей Подалинский.

"Чайка" сыграла 39 матчей текущего сезона под руководством Томилова. Сообщается, что экс-наставник продолжит карьеру в хоккейной школе клуба.

Должность главного тренера занял именно Алексей Подалинский, заменявший Томилова в играх против "Толпара", одну из которых автозаводцы выиграли. 

52-летний тренер присоединился к "Чайке" в ноябре 2025 года. У него за плечами обширный опыт работы с молодежными коллективами, в том числе на позиции главного тренера.

Ранее он трудился в "Сибирских Снайперах" вместе с Дмитрием Гоголевым, который позже привел "Чайку" к бронзовым медалям и теперь трудится в основной команде. Также Алексей Подалинский работал в "Русских Витязях", "Капитане" и в системе ЦСКА.

Контракт со специалистом заключен до 31 мая 2026 года.

Ранее сообщалось, что экс-торпедовец Владимир Галузин присоединился к тренерскому штабу красноярского "Сокола". Нападающий закончил карьеру игрока летом 2025 года.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт ХК Чайка Хоккей
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Крещение Господне
19 января 2026 09:57Мороз не помеха: как прошли крещенские купания в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных