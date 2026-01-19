Алексей Подалинский стал новым тренером нижегородской "Чайки" Спорт

Фото: МХК "Чайка"

Ожидаемые изменения произошли в тренерском штабе молодежной хоккейной команды "Чайка". Алексей Томилов покинул должность главного тренера нижегородского клуба.

Напомним, специалист отсутствовал в двух последних матчах молодежки. Его обязанности исполнял Алексей Подалинский.

"Чайка" сыграла 39 матчей текущего сезона под руководством Томилова. Сообщается, что экс-наставник продолжит карьеру в хоккейной школе клуба.

Должность главного тренера занял именно Алексей Подалинский, заменявший Томилова в играх против "Толпара", одну из которых автозаводцы выиграли.

52-летний тренер присоединился к "Чайке" в ноябре 2025 года. У него за плечами обширный опыт работы с молодежными коллективами, в том числе на позиции главного тренера.

Ранее он трудился в "Сибирских Снайперах" вместе с Дмитрием Гоголевым, который позже привел "Чайку" к бронзовым медалям и теперь трудится в основной команде. Также Алексей Подалинский работал в "Русских Витязях", "Капитане" и в системе ЦСКА.

Контракт со специалистом заключен до 31 мая 2026 года.

Ранее сообщалось, что экс-торпедовец Владимир Галузин присоединился к тренерскому штабу красноярского "Сокола". Нападающий закончил карьеру игрока летом 2025 года.