Сборная России-1 выиграла турнир Народного единства в Нижнем Новгороде

Сборная России-1 по хоккею с мячом одержала уверенную победу на турнире Народного единства, завершившемся в Нижнем Новгороде.
В решающем матче, прошедшем в 25 января, первая национальная сборная переиграла команду Россия-2 с разгромным счетом 5:1. В составе победителей отличились Егор Ахманаев, Данил Кузьмин, а Илья Насекин оформил хет-трик. У сборной Россия-2 единственный мяч забил Роман Ананьин.
Помимо двух национальных команд, в соревновании участвовал и нижегородский клуб "Старт". В матче против сборной России-1 команда из Нижнего Новгорода уступила со счетом 1:7. Однако в игре со сборной России-2 "Старт" сумел добиться победы: основное время завершилось вничью 2:2, а в серии пенальти нижегородцы оказались точнее — 4:2.
Напомним, что накануне нижегородское "Торпедо" разгромило СКА на домашней арене со счетом 6:0.
