У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
25 января 2026 17:54Гендиректор ХК "Торпедо" объяснил обмен Воронина на Яценко
25 января 2026 16:47Сборная России-1 выиграла турнир Народного единства в Нижнем Новгороде
24 января 2026 21:23Нападающий "Торпедо" Кирилл Воронин переходит в минское "Динамо"
24 января 2026 19:36"Торпедо" разгромило СКА на домашней арене со счётом 6:0
24 января 2026 17:29Нижегородцев приглашают к участию в конкурсе спортивных проектов "Ты в игре"
24 января 2026 11:41Дубль Чефанова принёс ХК "Торпедо-Горький" победу над "Омскими Крыльями"
23 января 2026 17:26В Нижегородской области прошел первый турнир по киберспорту среди ветеранов СВО
23 января 2026 10:05Кульбаков попрощался с нижегородским "Торпедо" и его болельщиками
22 января 2026 22:09Нижегородское "Торпедо" разгромило "Шанхайских Драконов" со счетом 7:2
22 января 2026 08:00Реконструкция нижегородского стадиона "Динамо" завершена на 75%
Спорт

Сборная России-1 выиграла турнир Народного единства в Нижнем Новгороде

25 января 2026 16:47 Спорт
Сборная России-1 выиграла турнир Народного единства в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

Сборная России-1 по хоккею с мячом одержала уверенную победу на турнире Народного единства, завершившемся в Нижнем Новгороде.

В решающем матче, прошедшем в 25 января, первая национальная сборная переиграла команду Россия-2 с разгромным счетом 5:1. В составе победителей отличились Егор Ахманаев, Данил Кузьмин, а Илья Насекин оформил хет-трик. У сборной Россия-2 единственный мяч забил Роман Ананьин.

Помимо двух национальных команд, в соревновании участвовал и нижегородский клуб "Старт". В матче против сборной России-1 команда из Нижнего Новгорода уступила со счетом 1:7. Однако в игре со сборной России-2 "Старт" сумел добиться победы: основное время завершилось вничью 2:2, а в серии пенальти нижегородцы оказались точнее — 4:2.

Напомним, что накануне нижегородское "Торпедо" разгромило СКА на домашней арене со счетом 6:0. 

 

 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт Хоккей
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Крещение Господне
19 января 2026 09:57Мороз не помеха: как прошли крещенские купания в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных