Нижегородский сенатор Александр Вайнберг уходит на СВО

Фото:
Сенатор от Нижегородской области Александр Вайнберг решил отправиться на СВО. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе регионального Заксобрания.
Накануне выяснилось, что экс-гитарист "Любэ" написал заявление по собственному желанию. Сегодня, 28 января" Совфед принял его отставку.
Уход Вайнберг с должности сенатора прокомментировал спикер ЗСНО Евгений Люлин. Он сказал, что понимает желание политика вступить в ряды защитников Отечества. Вайнберг с самого начала СВО оказывал поддержку фронту, собирал гумпомощь и ездил на передовую.
"В этом году (в сентябре. - Прим. ред.) в связи с истечением срока его полномочий в Совете Федерации он решил не дожидаться определенной даты и уже сейчас сосредоточить свои усилия на оказании помощи бойцам СВО. Считаю, что это поступок настоящего мужчины", - заявил Люлин.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+