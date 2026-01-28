Нижегородский сенатор Александр Вайнберг уходит на СВО Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

Сенатор от Нижегородской области Александр Вайнберг решил отправиться на СВО. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе регионального Заксобрания.

Накануне выяснилось, что экс-гитарист "Любэ" написал заявление по собственному желанию. Сегодня, 28 января" Совфед принял его отставку.

Уход Вайнберг с должности сенатора прокомментировал спикер ЗСНО Евгений Люлин. Он сказал, что понимает желание политика вступить в ряды защитников Отечества. Вайнберг с самого начала СВО оказывал поддержку фронту, собирал гумпомощь и ездил на передовую.

"В этом году (в сентябре. - Прим. ред.) в связи с истечением срока его полномочий в Совете Федерации он решил не дожидаться определенной даты и уже сейчас сосредоточить свои усилия на оказании помощи бойцам СВО. Считаю, что это поступок настоящего мужчины", - заявил Люлин.