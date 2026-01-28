Экс-гитарист "Любэ" Вайнберг досрочно покинет Совет Федерации

В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
28 января 2026 08:30 Политика
Совет Федерации планирует рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий сенатора Александра Вайнберга на ближайшем заседании, которое состоится 28 января.

РИА Новости пишет со ссылкой на главу комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслава Тимченко, что парламентарий подал заявление об уходе по личной инициативе.

"Сенатор Александр Вайнберг написал заявление по собственному желанию, это его право", — отметил Тимченко.

Вайнберг представляет в Совфеде законодательный орган государственной власти Нижегородской области. Он входит в состав комитета по конституционному законодательству и государственному строительству. Срок его полномочий истекает в сентябре 2026 года.

Ранее сообщалось, что Вайнберг спел дуэтом с Шаманом в День народного единства. 

