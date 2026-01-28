В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Общество

Министр Пучков заступился за школьников, оставленных на морозе за опоздание

28 января 2026 12:59 Общество
Министр Пучков заступился за школьников, оставленных на морозе за опоздание

Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков осудил действия сотрудников гимназии №1 поселка Мулино Володарского района, которые не впустили опоздавших учеников в здание школы. Соответствующий пост он опубликовал в своих социальных сетях.

Ранее в соцсетях появилась информация, что 26 января школьники, которые опоздали на линейку, были вынуждены некоторое время стоять на улице в тридцатиградусный мороз.

По словам министра, уже проведена работа с муниципалитетом, где произошел инцидент. Пучков подчеркнул, что ответственные за случившееся понесут наказание.

"Не пустить школьника в школу и заставить его ждать на улице, даже с учётом того, что он опоздал на утреннюю линейку с исполнением гимна, недопустимо", - написал Пучков. 

Он подчеркнул, что гимн — это символ страны, и проявлением уважения является своевременное прибытие на линейку и вставание во время его исполнения. Однако в подобных ситуациях, как указал министр, учащихся необходимо впускать в здание и позволять дождаться окончания мероприятия в холле.

Пучков добавил, что только после этого должна проводиться профилактическая работа по недопущению опозданий. Также, по его мнению, необходимо оформлять нарушение внутреннего распорядка школы и информировать родителей о произошедшем.

Ранее сообщалось, что общее родительское онлайн-собрание пройдет в Нижнем Новгороде 29 января.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Володарский район Михаил Пучков Школы
