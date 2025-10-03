Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
Общество

Михаил Пучков: "Запрета ученику выходить в туалет на уроке быть не может!"

19 ноября 2025 10:47 Общество
Михаил Пучков: Запрета ученику выходить в туалет на уроке быть не может!

Фото: Александр Воложанин

Министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков прокомментировал ситуацию, вызвавшую широкий общественный резонанс — сообщения о запрете школьникам покидать класс во время уроков для посещения туалета.

На своей странице во "ВКонтакте" министр отметил, что такие ограничения недопустимы: "Сразу отмечу, что запрета ученику выходить в туалет на уроке быть не может! Это действительно унижение человеческого достоинства!".

Он подчеркнул, что в случае физиологической необходимости ученик не может сосредоточиться на учебном процессе, и это напрямую влияет на качество образования.

"С другой стороны, урок на то и урок, ученик должен на нём присутствовать, и это обязательное условие. Поэтому выход и отсутствие ученика на уроке – это нестандартная ситуация для образовательного процесса и учителя. Ведь учитель и школа несут ответственность за ребёнка, когда он находится на территории образовательной организации. Что, если в этот момент ребёнок получит травму? Или что-то сломает?" — написал он.

Министр привел в пример инцидент в Возрожденской школе Княгининского района, где ученики также пожаловались на запрет выходить на уроках. В тот день в школьном туалете был вырван кран, хотя недавно в учреждении был капитальный ремонт.

"Для того, чтобы сходить в туалет, есть перемена. А для того, чтобы ученики спокойно успели туда попасть за время между уроками, туалеты должны быть чистыми и оборудованными согласно СанПиН (например, дверцы обязательны)! Ребёнок не должен бояться зайти в школьный туалет! Тогда и на уроке отпрашиваться будут меньше", — добавил он.

Пучков поручил провести дополнительную разъяснительную работу с директорами школ, чтобы исключить недопонимание в вопросе посещения туалета во время занятий.

Напомним, ученики школы №85 в Нижнем Новгороде направили жалобу главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной, заявив о запрете выходить в туалет на уроках. Позже администрация учебного заведения опровергла наличие таких ограничений.

Департамент образования Нижнего Новгорода сообщил, что в школах города также будет проведена дополнительная работа с педагогами и учениками по данному вопросу.

Михаил Пучков Школы
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie