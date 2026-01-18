10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Общество

Оценки за поведение могут ввести в нижегородских школах

18 января 2026 11:14 Общество
Оценки за поведение могут ввести в нижегородских школах

Фото: Александр Воложанин

Во всех школах России, включая нижегородские, с 1 сентября 2026 года планируют ввести оценки за поведение учеников. Об этом говорится в проекте приказа Министерства просвещения РФ, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В ведомстве отмечают, что поведение школьников будут оценивать по нескольким критериям: дисциплина, социальное взаимодействие, личностные качества и учебная активность. Нововведение коснется всех классов — с 1-го по 11-й.

Сейчас в 89 школах семи пилотных регионов проходит апробация системы. Она стартовала в сентябре 2025 года и охватывает учеников с 1-го по 8-й класс. Каждое учебное заведение выбрало один из трех предлагаемых вариантов оценки поведения: бальная система, уровни вроде "примерное" и "удовлетворительное", а также комплексная оценка, учитывающая участие в жизни школы. По итогам эксперимента будет выбрана одна модель. Ее могут ввести в российских школах с 1 сентября 2026 года.

Ранее министерство образования Нижегородской области разъяснило использование онлайн-дневников. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных