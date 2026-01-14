Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Общество

Министр Пучков прокомментировал избиение подростка в Дзержинске

14 января 2026 16:54 Общество
Министр Пучков прокомментировал избиение подростка в Дзержинске

Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков высказался по поводу инцидента с участием подростков, произошедшего возле одной из школ Дзержинска. Он опубликовал пост в своем MAX-канале.

Напомним, в соцсетях распространилась информация о якобы жестоком избиении девятиклассника на фоне систематического буллинга со стороны сверстников. СК и прокуратура начали проверки.

Как уточнил министр, распространённые сведения требуют проверки и не всегда соответствуют действительности. Он подчеркнул, что прежде чем делать выводы, важно дождаться официальных данных и опираться на проверенные источники.

По словам Михаила Пучкова, конфликт произошёл в общественном месте между четырьмя подростками, учащимися в разных школах и параллелях. Причины инцидента носили бытовой характер. После стычки все участники, включая подростка, получившего удар в лицо, самостоятельно разошлись по домам.

"Подобные конфликты часто становятся следствием недопонимания и эмоциональных реакций подростков на фоне бытовых отношений учащихся. Могу сказать, что выяснение любых вопросов с применением насилия не приемлем в любом случае!" - подчеркнул глава регионального минобра.

При этом факт буллинга в 9-м классе, где учится пострадавший школьник, не нашёл подтверждения. Однако в настоящее время министерство образования проводит проверку.

В обеих школах, чьи ученики принимали участие в конфликте, начато внутреннее расследование. Ведётся профилактическая работа с детьми, а также осуществляется взаимодействие между администрациями образовательных организаций.

"Мы призываем родителей, педагогов и учеников проявлять внимание и заботу друг о друге, создавая атмосферу взаимного уважения и понимания. Важно поддерживать открытость и готовность обсудить возникающие трудности, чтобы предотвратить эскалацию конфликтов и обеспечить благополучие каждого члена школьного коллектива", - заключил Пучков.

Ранее сообщалось, что анонимный онлайн-чат психологической поддержки для подростков заработал в Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Избиение Михаил Пучков Школы
