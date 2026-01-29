Лжеэкстрасенс выманил у нижегородки деньги под предлогом исцеления мужа Происшествия

Лжеэкстрасенс выманил у нижегородки деньги под предлогом исцеления мужа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В полицию обратилась 55-летняя жительница Нижнего Новгорода, ставшая жертвой мошенничества. Она рассказала, что в одной из соцсетей начала общение с неизвестным, который представился экстрасенсом. Злоумышленник уверял, что способен проводить особые ритуалы для улучшения здоровья и предложил свою помощь в лечении её супруга. Поверив обещаниям, нижегородка перечислила 25 тысяч рублей на указанный ею счёт.

После получения денег "целитель" перестал выходить на связь. Тогда женщина поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в отдел полиции №6.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Мошенничество". В настоящее время полиция устанавливает все детали произошедшего.

Правоохранительные органы напоминают: мошенники нередко маскируются под астрологов, экстрасенсов и тарологов, предлагая помощь в сложных жизненных ситуациях — от снятия порчи до налаживания личной жизни или поиска пропавших.

Чаще всего такие преступления совершаются через интернет. Потенциальные жертвы сами находят "специалистов" по рекламе или становятся объектом целенаправленного контакта.

Схема обмана, как правило, строится по одной и той же модели: аферист обещает помощь, требует предоплату и исчезает.

Полиция настоятельно рекомендует гражданам проявлять осторожность и не доверять незнакомцам, предлагающим нетрадиционные "услуги" за деньги.

Если вы столкнулись с мошенниками или стали их жертвой, немедленно обращайтесь в полицию лично или по телефону 02 (с мобильного — 102).

Ранее сообщалось, что псевдоброкеры выманили у нижегородца 4,5 млн рублей.