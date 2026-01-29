Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
29 января 2026 13:17Лжеэкстрасенс выманил у нижегородки деньги под предлогом исцеления мужа
29 января 2026 12:02ДТП с автобусом в Нижегородской области закончилось уголовным делом
29 января 2026 11:17ДТП с автобусом в Борском округе обернулась проверкой прокуратуры
29 января 2026 11:11Три человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Борском округе
29 января 2026 11:04Озвучены подробности ДТП с автобусом в Борском округе
29 января 2026 10:50Роструд заинтересовался ДТП с перевернувшимся автобусом в Борском округе
29 января 2026 10:18Автобус с пассажирами перевернулся в Борском округе
29 января 2026 09:17Пожарная сигнализация сработала в нижегородском ТЦ "Небо"
28 января 2026 21:10Более 1000 мигрантов незаконно устроили в нижегородскую стройфирму
28 января 2026 20:47Нижегородцы за неделю перевели мошенникам почти 27 млн рублей
Происшествия

Лжеэкстрасенс выманил у нижегородки деньги под предлогом исцеления мужа

29 января 2026 13:17 Происшествия
Лжеэкстрасенс выманил у нижегородки деньги под предлогом исцеления мужа

Лжеэкстрасенс выманил у нижегородки деньги под предлогом исцеления мужа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В полицию обратилась 55-летняя жительница Нижнего Новгорода, ставшая жертвой мошенничества. Она рассказала, что в одной из соцсетей начала общение с неизвестным, который представился экстрасенсом. Злоумышленник уверял, что способен проводить особые ритуалы для улучшения здоровья и предложил свою помощь в лечении её супруга. Поверив обещаниям, нижегородка перечислила 25 тысяч рублей на указанный ею счёт.

После получения денег "целитель" перестал выходить на связь. Тогда женщина поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в отдел полиции №6.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Мошенничество". В настоящее время полиция устанавливает все детали произошедшего.

Правоохранительные органы напоминают: мошенники нередко маскируются под астрологов, экстрасенсов и тарологов, предлагая помощь в сложных жизненных ситуациях — от снятия порчи до налаживания личной жизни или поиска пропавших.

Чаще всего такие преступления совершаются через интернет. Потенциальные жертвы сами находят "специалистов" по рекламе или становятся объектом целенаправленного контакта.
Схема обмана, как правило, строится по одной и той же модели: аферист обещает помощь, требует предоплату и исчезает.

Полиция настоятельно рекомендует гражданам проявлять осторожность и не доверять незнакомцам, предлагающим нетрадиционные "услуги" за деньги.

Если вы столкнулись с мошенниками или стали их жертвой, немедленно обращайтесь в полицию лично или по телефону 02 (с мобильного — 102).

Ранее сообщалось, что псевдоброкеры выманили у нижегородца 4,5 млн рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
мошенники Полиция
Поделиться:
Новости по теме
19 ноября 2020 10:50Пожилая нижегородка отдала 600 тысяч рублей после просмотра телешоу
05 марта 2020 15:49Нижегородки отдали более миллиона рублей за снятие "порчи"
13 февраля 2020 10:14Двух женщин осудили на год условно за снятие порчи с продавца магазина в Ветлуге
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из Высоты
26 января 2026 18:35В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из "Высоты"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных