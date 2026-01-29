Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Общество

Троих пропавших детей разыскивают в Нижегородской области

29 января 2026 14:19 Общество

В Нижегородской области ведутся поиски трех несовершеннолетних, которые пропали в разных населенных пунктах региона.

В Нижнем Новгороде разыскивают 15-летнюю Алёну. Девочка исчезла 27 января после того, как вышла из дома на улице Архангельской. С этого момента она перестала выходить на связь.

В Балахне пропал 15-летний Максим. Накануне он ушел из детского дома, расположенного на улице Дзержинского, и не вернулся. Подросток был одет в черную куртку и джинсы. Он среднего телосложения, ростом 168 см, с русыми волосами и голубыми глазами.

Также накануне в Арзамасе пропал 10-летний Ярослав. Около 17:30 мальчик вышел из дома на улице Жуковского и после этого перестал выходить на связь.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавших детей, просят сообщить об этом в поисково-спасательный центр "Рысь" по телефонам 89302838200 или 88007005676.

Ранее сообщалось, что с начала 2026 года живыми найдены более 100 пропавших нижегородцев.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

