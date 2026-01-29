Какую роль в мировой науке сыграет открытие нижегородского математика Ремизова Наука

Фото: НИУ ВШЭ - Нижний Новгород

Ученый из нижегородского филиала ВШЭ и ИППИ РАН нашел решение задачи, считавшейся нерешаемой на протяжении 190 лет. Еще в 1834 году великий французский математик Жозеф Лиувилль поставил крест на надеждах найти общее решение для целого класса дифференциальных уравнений. Иван Ремизов совершил неожиданный интеллектуальный манёвр: он перенёс методы из квантовой физики в классическую математику. Метод Ремизова разбивает сложную задачу на простые "кадры", использует предельные переходы и операторные методы и собирает из фрагментов целостное решение с помощью преобразования Лапласа.

Результатом работы стала теорема, которая "разбудит" академическую математику, поменяет представления о "неразрешимых" задачах, откроет новые горизонты для множества смежных наук и междисциплинарных исследований, а также даст новые инструмент для решения актуальных научно-практических задач.

Мы предложили членам "Экспертного клуба" ответить на вопрос: "Какую роль в науке, образовании и жизни общества второй четверти XXI века сыграет открытие Ивана Ремизова?"

Елена Мозгунова, историк, кандидат политических наук, доцент НИУ Президентской академии:

"Радость и гордость за российскую математическую школу и нижегородского учёного в частности. Событие, безусловно, знаковое и значимое, демонстрирующее всей мировой науке и разрушающее миф, что все великое уже открыто, остались лишь несущественные мелочи. Нет, нижегородский математик доказывает обратное. А главное демонстрирует - долгосрочные инвестиции в фундаментальную науку необходимы: задача, сформулированная в 1834 году, открывает новые горизонты в решении научно-практических кейсов спустя почти 200 лет. Для российской науки – это событие еще важно тем, что доказывает жизнеспособность и актуальность математической школы – это может стать центром притяжения молодых ученых, задать новые тренды в развитии академического знания. Также открытие Ремизова позволит посмотреть под другим углом на другие задачи, которые считались нерешаемыми".

Евгений Семенов, заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент:

"Иван Ремизов решил задачу, над которой бились поколения. Его открытие — это серьезный академический успех, доказывающий, что даже "закрытые" задачи XIX века могут быть решены с помощью смелого мышления и междисциплинарного подхода. Сегодня еще трудно предположить, какие научно-практические последствия может иметь подход, предложенный Ремизовым, но близкие к теме эксперты считают: математический мир замер в ожидании новых открытий, которые неизбежно последуют за этим прорывом. Вместе с тем открытие Ремизова – это еще и большой успех отечественной науки, которая уже давно испытывает дефицит масштабных достижений. В условиях непрекращающихся попыток обесценивания русского вклада в мировую науку, культуру и цивилизационное развитие человечества открытие нижегородца имеет огромное социокультурное и психолого-политическое значение. Оно является мощным фактором, иммунизирующим национальную идентичность от деградации, и вносит неоценимый вклад в укрепление веры в уникальность России".

Андрей Дахин, д.ф.н., профессор НИУ Президентской академии:

"Учёный-математик из Нижнего Новгорода Иван Ремизов нашёл формулу для решения дифференциальных уравнений, которые считались нерешаемыми на протяжении XX века. Это математическое открытие мирового значения, которое вместе с открытием, сделанным в 2005 году математиком Григорием Перельманом из Санкт-Петербурга, образует победную серию достижений современной российской математической науки. Для Нижнего Новгорода событие особенно знаменательное, поскольку свидетельствует: у подвижнического отношения к математической науке, о котором мы знаем на примере Н.И. Лобачевского, в новых условиях есть новые продолжатели. Работа над решением дифференциальных уравнений французского математика XIX века Жозефа Лиувилля заняла не один год, свет "в конце тоннеля" показался в 2025 году. Возможно, открытие гибкого подхода к решению дифференциальных управлений И. Ремизова подскажет, где лежит последний ключ к тайне моделирования глобальной эволюционной динамики вселенной".

Михаил Рыхтик, доктор политических наук, профессор РАН, директор Института международных отношений и мировой истории ННГУ им. М.И. Лобачевского, профессор РУДН им. П. Лумумбы:

"Радует тот факт, что обществу интересны научные достижения. Очень приятно, что открытия совершают молодые ученые, которые учились и работают в родном Нижнем Новгороде. Гордимся выпускниками математической школы ННГУ, которые подтверждают высокое качество российского образования. Важно отметить, что метод Ремизова открывает новые возможности для фундаментальной физики, экономики и инженерии, а это значит, что будущее за междисциплинарным подходом и принципом. Хочется верить, что мода на науку не станет очередным проектом, у которого есть дедлайн".

Сергей Судьин, д.соц.н., профессор, заведующий кафедрой общей социологии и социальной работы ННГУ им. Н.И. Лобачевского:

"Всегда испытывал белую зависть к людям, умеющим решать математические задачи и не впадающим в ступор при виде квадратных уравнений и потому новости об успехах ученого-нижегородца воспринимаю с радостью и гордостью. Можно, конечно, начать петь дифирамбы отечественной математической школе, чего она в полной мере заслуживает. Однако эта школа выпускает сотни ученых-математиков каждый год, а открытия делают единицы. Поэтому комплиментов и поздравлений заслуживает непосредственно сам ученый. В наше время, когда высшей степени дифференциации достигли не только общественные, но и фундаментальные науки, крупные открытия возможны лишь в междисциплинарном пространстве. Хочется верить, что решение, найденное Ремизовым, даст новый импульс не только математическим исследованиям, но и найдет свое применение в социальных и экономических приложениях".

Материал подготовлен в рамках совместного проекта НИА "Нижний Новгород" и федерального "Экспертного клуба".