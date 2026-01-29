Какую роль в мировой науке сыграет открытие нижегородского математика Ремизова

Фото:
Ученый из нижегородского филиала ВШЭ и ИППИ РАН нашел решение задачи, считавшейся нерешаемой на протяжении 190 лет. Еще в 1834 году великий французский математик Жозеф Лиувилль поставил крест на надеждах найти общее решение для целого класса дифференциальных уравнений. Иван Ремизов совершил неожиданный интеллектуальный манёвр: он перенёс методы из квантовой физики в классическую математику. Метод Ремизова разбивает сложную задачу на простые "кадры", использует предельные переходы и операторные методы и собирает из фрагментов целостное решение с помощью преобразования Лапласа.
Результатом работы стала теорема, которая "разбудит" академическую математику, поменяет представления о "неразрешимых" задачах, откроет новые горизонты для множества смежных наук и междисциплинарных исследований, а также даст новые инструмент для решения актуальных научно-практических задач.
Мы предложили членам "Экспертного клуба" ответить на вопрос: "Какую роль в науке, образовании и жизни общества второй четверти XXI века сыграет открытие Ивана Ремизова?"
"Радость и гордость за российскую математическую школу и нижегородского учёного в частности. Событие, безусловно, знаковое и значимое, демонстрирующее всей мировой науке и разрушающее миф, что все великое уже открыто, остались лишь несущественные мелочи. Нет, нижегородский математик доказывает обратное. А главное демонстрирует - долгосрочные инвестиции в фундаментальную науку необходимы: задача, сформулированная в 1834 году, открывает новые горизонты в решении научно-практических кейсов спустя почти 200 лет. Для российской науки – это событие еще важно тем, что доказывает жизнеспособность и актуальность математической школы – это может стать центром притяжения молодых ученых, задать новые тренды в развитии академического знания. Также открытие Ремизова позволит посмотреть под другим углом на другие задачи, которые считались нерешаемыми".
"Иван Ремизов решил задачу, над которой бились поколения. Его открытие — это серьезный академический успех, доказывающий, что даже "закрытые" задачи XIX века могут быть решены с помощью смелого мышления и междисциплинарного подхода. Сегодня еще трудно предположить, какие научно-практические последствия может иметь подход, предложенный Ремизовым, но близкие к теме эксперты считают: математический мир замер в ожидании новых открытий, которые неизбежно последуют за этим прорывом. Вместе с тем открытие Ремизова – это еще и большой успех отечественной науки, которая уже давно испытывает дефицит масштабных достижений. В условиях непрекращающихся попыток обесценивания русского вклада в мировую науку, культуру и цивилизационное развитие человечества открытие нижегородца имеет огромное социокультурное и психолого-политическое значение. Оно является мощным фактором, иммунизирующим национальную идентичность от деградации, и вносит неоценимый вклад в укрепление веры в уникальность России".
"Учёный-математик из Нижнего Новгорода Иван Ремизов нашёл формулу для решения дифференциальных уравнений, которые считались нерешаемыми на протяжении XX века. Это математическое открытие мирового значения, которое вместе с открытием, сделанным в 2005 году математиком Григорием Перельманом из Санкт-Петербурга, образует победную серию достижений современной российской математической науки. Для Нижнего Новгорода событие особенно знаменательное, поскольку свидетельствует: у подвижнического отношения к математической науке, о котором мы знаем на примере Н.И. Лобачевского, в новых условиях есть новые продолжатели. Работа над решением дифференциальных уравнений французского математика XIX века Жозефа Лиувилля заняла не один год, свет "в конце тоннеля" показался в 2025 году. Возможно, открытие гибкого подхода к решению дифференциальных управлений И. Ремизова подскажет, где лежит последний ключ к тайне моделирования глобальной эволюционной динамики вселенной".
"Радует тот факт, что обществу интересны научные достижения. Очень приятно, что открытия совершают молодые ученые, которые учились и работают в родном Нижнем Новгороде. Гордимся выпускниками математической школы ННГУ, которые подтверждают высокое качество российского образования. Важно отметить, что метод Ремизова открывает новые возможности для фундаментальной физики, экономики и инженерии, а это значит, что будущее за междисциплинарным подходом и принципом. Хочется верить, что мода на науку не станет очередным проектом, у которого есть дедлайн".
"Всегда испытывал белую зависть к людям, умеющим решать математические задачи и не впадающим в ступор при виде квадратных уравнений и потому новости об успехах ученого-нижегородца воспринимаю с радостью и гордостью. Можно, конечно, начать петь дифирамбы отечественной математической школе, чего она в полной мере заслуживает. Однако эта школа выпускает сотни ученых-математиков каждый год, а открытия делают единицы. Поэтому комплиментов и поздравлений заслуживает непосредственно сам ученый. В наше время, когда высшей степени дифференциации достигли не только общественные, но и фундаментальные науки, крупные открытия возможны лишь в междисциплинарном пространстве. Хочется верить, что решение, найденное Ремизовым, даст новый импульс не только математическим исследованиям, но и найдет свое применение в социальных и экономических приложениях".
Материал подготовлен в рамках совместного проекта НИА "Нижний Новгород" и федерального "Экспертного клуба".
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+