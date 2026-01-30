Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Месяц духовного очищения: когда начнётся Рамадан и как его правильно провести

Месяц духовного очищения: когда начнётся Рамадан и как его правильно провести

Фото: с сайта ru.freepik.com

Рамадан — один из ключевых периодов в исламе, символизирующий очищение души, милосердие и самодисциплину. Этот священный месяц, определяемый по лунному календарю, требует от мусульман соблюдения строгого поста, усиленной молитвы и добрых дел. Религиовед Александр Невеев рассказал 360.ru, как правильно подготовиться к Рамадану, какие правила необходимо соблюдать и какие духовные практики делают этот месяц особенным.

Что такое Рамадан

Рамадан занимает особое место среди мусульман, являясь одним из пяти столпов ислама. Этот месяц, который длится 28 дней, требует отказа от еды и питья в светлое время суток. Соблюдение поста в Рамадан рассматривается как средство духовного очищения и приближения к Богу.

"По сути, это подготовка к важному празднику, — объясняет Александр Невеев. — Соблюдение поста — ключевое действие, так как через него укрепляется вера, он способствует устремлению людей к Богу".

Когда начнётся и закончится Рамадан в 2026 году

Каждый год даты поста меняются, так как они зависят от лунного календаря. Лунный календарь короче григорианского на 11 дней, поэтому Рамадан наступает каждый год на 11 дней позже.

Невеев сообщил, что в 2026 году пост начнётся с заходом солнца 19 февраля, а Рамадан — с 18 февраля. Завершится он 19 марта.

Подготовка к Рамадану

Для мусульман, которые привыкли поститься с детства, Рамадан не вызывает особых трудностей. Однако для тех, кто впервые решает соблюдать пост, этот период может быть сложным. Важно помнить, что пост — это не только физическое воздержание, но и духовное очищение.

Невеев добавил, что если человек решает поститься впервые, ему зачастую сложно справиться. Но если он будет придерживаться основных правил и духовных практик, Рамадан станет для него временем внутреннего роста.

Основные правила Рамадана

Рамадан требует соблюдения ряда правил, которые направлены на духовное и физическое очищение.

  1. Пост (саум): отказ от еды и питья в светлое время суток. Это время, когда мусульмане стараются укротить свои желания и сосредоточиться на духовных аспектах жизни.

  2. Намаз: обязательная молитва, состоящая из определенного количества ракаатов (циклов). Намаз помогает мусульманам поддерживать связь с Богом и укреплять свою веру.

  3. Ифтар: вечерняя трапеза после захода солнца. Разговляться рекомендуется финиками и водой, как завещал пророк Мухаммед.

  4. Сухур: предрассветный прием пищи перед началом поста. Сухур помогает мусульманам поддерживать силы в течение дня.

Важные события Рамадана

Последние 10 дней Рамадана считаются самыми священными. В это время мусульмане стараются усерднее молиться, совершать добрые дела и уединяться в мечети.

"В последние дни Рамадана люди стараются быть ближе к Богу, — говорит Невеев. — Это время духовного очищения и подготовки к празднику Ураза-байрам".

Завершение Рамадана отмечается праздником Ураза-байрам, который символизирует окончание поста и начало нового этапа в жизни мусульман. В 2026 году Ураза-байрам выпадает на 20 марта.

Кому можно и нельзя поститься в Рамадан

Пост в Рамадан обязателен для всех совершеннолетних мусульман, за исключением некоторых категорий:

  • Беременные и кормящие женщины.

  • Люди с хроническими заболеваниями.

  • Путники.

Тем, кто освобожден от поста по уважительным причинам, необходимо возместить его в другое время. Пожилые люди могут соблюдать пост по своему усмотрению и самочувствию.

Что нельзя делать в Рамадан

Во время Рамадана мусульмане стремятся к духовному очищению и самосовершенствованию. Они стараются избегать:

  • Прелюбодеяния.

  • Сквернословия.

  • Насилия.

  • Лжи.

  • Обмана.

  • Убийства.

Также важно помнить о благотворительности и помощи нуждающимся.

