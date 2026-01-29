В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Культура и отдых

Никитин представил в Москве выставку, приуроченную к 80-летию патриарха Кирилла

29 января 2026 19:47 Культура и отдых
Никитин представил в Москве выставку, приуроченную к 80-летию патриарха Кирилла

Фото: Александр Чурбанов, Нижегородская епархия

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий представили в Москве выставку "Люди церкви: история одного рода" (6+). Экспозицию увидели председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Выставка приурочена к 80-летию предстоятеля Русской православной церкви.

Проект подготовлен АНО "Управляющая компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера и Нижегородской области" совместно с министерством туризма и промыслов региона и Нижегородской епархией.

Экспозиция состоит из двух частей. Первая посвящена роду Гундяевых — предкам патриарха Кирилла, жившим в Нижегородской области. В нее вошли материалы из Музея русского патриаршества в Арзамасе и дома-музея "Исповедник веры Христовой — иерей Василий Гундяев" в Лукоянове. Среди экспонатов — личные вещи, документы, фотографии, церковное облачение, а также свидетельства о ссылках и заключениях.

"Они беззаветно служили церкви. И даже в тяжелые для нее советские годы укрепляли православную веру в сердцах людей. За что оба подвергались заключениям, ссылкам. Но они не сломались и от веры своей не отступили, передав ее следующему поколению — нашему будущему патриарху", — отметил Глеб Никитин во время обхода выставки.

Вторая часть экспозиции посвящена духовным центрам Нижегородской области. Особое внимание уделено проекту по развитию паломническо-туристического кластера "Арзамас — Дивеево — Саров", реализуемому при поддержке президента России Владимира Путина и по благословению патриарха Кирилла.

В Арзамасе уже завершены реставрационные работы Воскресенского и Спасо-Преображенского соборов, благоустроены Соборная площадь и "Монастырский садик". В Дивееве продолжается преображение Серафимо-Дивеевского монастыря, а в Сарове восстанавливается Свято-Успенский мужской монастырь — Саровская пустынь.

"Это очень важный для нас и масштабный проект. Работа над ним охватывает практически все отрасли. Все, что достигнуто, — это плоды совместной работы правительства Нижегородской области и Нижегородской митрополии. Такое взаимодействие способствует гармоничному развитию как светских, так и религиозных объектов, а также создает комфортные условия для паломников и туристов. В конечном счете соработничество церкви и государства служит укреплению духовно-нравственных основ нашего общества", — заключил глава региона.

Напомним, что накануне глава Нижегородской области встретился с представителям армянской и протестанской церквей. 

Напомним, что накануне глава Нижегородской области встретился с представителям армянской и протестанской церквей.

Глеб Никитин митрополит Георгий РПЦ
