Никитин представил в Москве выставку, приуроченную к 80-летию патриарха Кирилла

Фото:
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий представили в Москве выставку "Люди церкви: история одного рода" (6+). Экспозицию увидели председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Выставка приурочена к 80-летию предстоятеля Русской православной церкви.
Проект подготовлен АНО "Управляющая компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера и Нижегородской области" совместно с министерством туризма и промыслов региона и Нижегородской епархией.
Экспозиция состоит из двух частей. Первая посвящена роду Гундяевых — предкам патриарха Кирилла, жившим в Нижегородской области. В нее вошли материалы из Музея русского патриаршества в Арзамасе и дома-музея "Исповедник веры Христовой — иерей Василий Гундяев" в Лукоянове. Среди экспонатов — личные вещи, документы, фотографии, церковное облачение, а также свидетельства о ссылках и заключениях.
"Они беззаветно служили церкви. И даже в тяжелые для нее советские годы укрепляли православную веру в сердцах людей. За что оба подвергались заключениям, ссылкам. Но они не сломались и от веры своей не отступили, передав ее следующему поколению — нашему будущему патриарху", — отметил Глеб Никитин во время обхода выставки.
Вторая часть экспозиции посвящена духовным центрам Нижегородской области. Особое внимание уделено проекту по развитию паломническо-туристического кластера "Арзамас — Дивеево — Саров", реализуемому при поддержке президента России Владимира Путина и по благословению патриарха Кирилла.
В Арзамасе уже завершены реставрационные работы Воскресенского и Спасо-Преображенского соборов, благоустроены Соборная площадь и "Монастырский садик". В Дивееве продолжается преображение Серафимо-Дивеевского монастыря, а в Сарове восстанавливается Свято-Успенский мужской монастырь — Саровская пустынь.
"Это очень важный для нас и масштабный проект. Работа над ним охватывает практически все отрасли. Все, что достигнуто, — это плоды совместной работы правительства Нижегородской области и Нижегородской митрополии. Такое взаимодействие способствует гармоничному развитию как светских, так и религиозных объектов, а также создает комфортные условия для паломников и туристов. В конечном счете соработничество церкви и государства служит укреплению духовно-нравственных основ нашего общества", — заключил глава региона.
Напомним, что накануне глава Нижегородской области встретился с представителям армянской и протестанской церквей.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+