Глеб Никитин встретился с представителями армянской и протестантской церквей Общество

Фото: Максим Герасимов

Сегодня, 27 января, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин встретился с представителями армянской и протестантской общин, действующих на территории архитектурно-культурного комплекса "Квартал всех религий", расположенного в районе ИТ-кампуса.

Во встрече также приняли участие главный советник губернатора по взаимодействию с религиозными организациями Юрий Смородов, министр внутренней региональной и муниципальной политики области Павел Карасев, а также другие представители облправительства.

Свой визит делегация начала с посещения армянского храма "Сурб Аменапркич" (Всеспаситель). О его истории и архитектуре гостям рассказал настоятель, отец Себеос.

Глеб Никитин отметил, что храм производит сильное впечатление: "Мы как будто перенеслись в Армению — настолько аутентичны внешний вид и убранство церкви. Храм проектировался в полном соответствии с канонами армянской архитектуры. Неудивительно, что сегодня Церковь Всеспасителя стала жемчужиной в уникальном архитектурно-культурном комплексе, получившем название "Квартал религий". Она является точкой притяжения для горожан и многочисленных туристов".

Глава региона подчеркнул значимую роль армянской общины в развитии региона, в том числе в формировании комфортной религиозной среды для иностранных студентов и переселенцев, прибывающих в Нижегородскую область.

Затем участники мероприятия посетили протестантский храм на улице Шевченко. В обсуждении приняли участие епископ, полномочный представитель начальствующего епископа Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников), председатель консультативного совета глав протестантских церквей Нижегородской области Федор Пикин, президент Волго-Вятского объединения христиан адвентистов седьмого дня Дмитрий Булатов и другие представители общины.

Глеб Никитин напомнил, что в этом году протестантский храм отмечает 35-летие со дня своего освящения, и назвал это событие важным для религиозной жизни всего региона. По его словам, особенно символичным это становится в контексте реализации масштабного проекта — строительства ИТ-университета "Неймарк".

"Уникальное расположение церкви - в центре будущей студенческой активности - сыграло немаловажную роль в разработке идеи ее интеграции в концепцию создания благоприятной религиозной среды будущих слушателей университета", - подчеркнул глава Нижегородской области.

Во время встречи с протестантскими лидерами обсуждались вопросы укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей, объединяющих основные религии региона. Особое внимание было уделено поддержке института семьи и помощи многодетным родителям. Представители церквей подтвердили готовность активно участвовать в этой работе, включая поддержку иностранных семей и содействие адаптации их детей в новых социальных и культурных условиях.

Напомним, что в конце прошлого года Глеб Никитин обсудил с генеральным викарием Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве епископом Николаем перспективы развития Студеного квартала в Нижнем Новгороде. Там планируют возродить главный католический храм.