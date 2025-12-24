Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Культура и отдых

Главный католический храм планируют возродить в Нижнем Новгороде

24 декабря 2025 09:40
Главный католический храм планируют возродить в Нижнем Новгороде

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

В Студеном квартале могут появиться камерный зал классической музыки, гостевые дома, объекты размещения, а также культурные и гастрономические пространства. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. 

По его словам, будущую ревитализацию квартала он обсудил с руководством Католической церкви в России.

Губернатор напомнил, что недавно приходу вернули здание, где до революции находился главный католический храм города, было передано католическому приходу. Ранее в нем располагались офисы, однако теперь предстоит масштабная работа по восстановлению исторического объекта. По словам Глеба Никитина, епископ Архиепархии Божией Матери в Москве Николай сообщил, что в ближайшее время начнется разработка проекта. В будущем храм станет центральным элементом Студеного, или, как его еще называют, католического, квартала. А саму территорию ждет комплексное развитие. 

Губернатор подчеркнул, что при работе с исторической средой применяется комплексный подход: все ценные здания сохранят, а благоустроенные пространства между ними и дворики сформируют уникальный креативный кластер в центре города.

"На сегодня в квартале девять объектов, включая ОКН, полностью расселены, подготовлены к инвестированию. Еще четыре объекта будут готовы в ближайшее время", - отметил глава региона. 

По словам Глеба Никитина, сейчас АСИРИС занимается формированием инвестиционного лота, который объединит 13 объектов с различными статусами охраны. Ожидается, что к середине следующего года будет сформировано окончательное видение проекта, после чего начнется практическая реализация.

Он добавил, что в Нижегородской области поддерживают все конфессии — их в регионе зарегистрировано несколько десятков. Новый католический храм станет важной точкой притяжения не только для студентов-католиков, обучающихся в ИТ-кампусе "Неймарк", но и для иностранных переселенцев.

Ранее сообщалось, что исторический квартал вокруг нижегородской синагоги восстановят

Глеб Никитин Религия храмы
