Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
30 января 2026 19:22Нижегородцы могут рассказать о склонениях к аборту на Сохрани.рф
30 января 2026 18:40Нижегородские леса обследовали на площади более 3 тысяч гектаров
30 января 2026 18:181617 мигрантов выслали из Нижегородской области в прошлом году
30 января 2026 18:04В Шахунском округе отремонтировали инфекционное отделение ЦРБ и ФАП в деревне Акаты
30 января 2026 18:03Андрей Чечерин проверил результат капитального ремонта Мурзинской школы Сокольского округа
30 января 2026 17:46Январь 2026 года стал самым снежным за почти 1,5 века в Нижнем Новгороде
30 января 2026 17:36Сильный снегопад снова идет в Нижегородскую область
30 января 2026 15:49Первый участок основания будущей станции метро "Сенная" залили бетоном
30 января 2026 15:28Жители Нижнего Новгорода пересели на метро из-за аномальных снегопадов
30 января 2026 15:10Движение транспорта ограничат около нижегородского парка 1 Мая до 20 марта
Общество

Нижегородские леса обследовали на площади более 3 тысяч гектаров

30 января 2026 18:40 Общество
Нижегородские леса обследовали на площади более 3 тысяч гектаров

Фото: минлесхоз Нижегородской области

В 2025 году в Нижегородской области обследовали 3 217 гектаров лесного фонда на наличие болезней и вредителей. Результаты лесопатологических обследований показали, что очаги поражения занимают лишь 0,06% покрытой лесом площади. Об этом сообщили в региональном минлесхозе. 

Работа проводилась в соответствии с целями федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экологическое благополучие".

"Регулярные лесопатологические обследования являются основой профилактики угроз для лесного фонда и планирования санитарно-оздоровительных мероприятий. В прошлом году зафиксировано порядка 2 000 гектаров очагов насекомых‑вредителей и болезней. Благодаря системной работе удалось сократить площадь поражённых территорий почти на 200 гектаров. По текущим оценкам, санитарное состояние лесного фонда Нижегородской области стабильно и находится в пределах нормы", – отметил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьёв.

Участки для проведения обследования определяются специалистами нижегородского филиала Рослесозащиты – "Центр защиты леса Нижегородской области" – по результатам лесопатологического мониторинга лесов, а также специалистами минлесхоза Нижегородской области при выявлении неблагоприятных факторов. 

"По результатам обследований в 2025 году в лесах были проведены выборочные санитарные рубки на площади 623,4 га, сплошные санитарные рубки на 513,7 га, а также уборка неликвидной древесины на площади 127,1 га. В результате удалось улучшить санитарное состояние лесов на площади свыше 1200 га. Участки, где провели сплошные рубки, планируется задействовать для восстановления леса. При этом лесопользователи обязаны выполнить восстановительные работы на арендованных территориях", – сообщили в региональном минлесхозе.

По оценке специалистов Центра защиты леса Нижегородской области, в первом полугодии 2026 года основными рисками для лесов останутся неблагоприятные погодные условия, а также биологические угрозы – грибные болезни и вредители.

Напомним также, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект "Экологическое благополучие", который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте "Экология". Новый нацпроект предполагает заботу об окружающей среде и повышение ее комфортности для жизни людей. 

В нацпроект входит шесть федеральных проектов: "Сохранение лесов", "Генеральная уборка", "Вода России", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Экономика замкнутого цикла", "Чистый воздух".

Ранее о возможных нарушениях в сфере лесопользования нижегородцев попросили сообщать в региональный минлесхоз.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Лесное хозяйство Минлесхоз
Поделиться:
Новости по теме
17 января 2026 11:56Зимний учет диких животных стартовал в Нижегородской области
13 января 2026 11:54Нижегородский минлесхоз организует сбор новогодних ёлок для переработки
01 декабря 2025 19:37В Нижегородской области в этом году создано более 5 900  га новых лесов
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из Высоты
26 января 2026 18:35В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из "Высоты"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных