Нижегородские леса обследовали на площади более 3 тысяч гектаров Общество

Фото: минлесхоз Нижегородской области

В 2025 году в Нижегородской области обследовали 3 217 гектаров лесного фонда на наличие болезней и вредителей. Результаты лесопатологических обследований показали, что очаги поражения занимают лишь 0,06% покрытой лесом площади. Об этом сообщили в региональном минлесхозе.

Работа проводилась в соответствии с целями федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экологическое благополучие".

"Регулярные лесопатологические обследования являются основой профилактики угроз для лесного фонда и планирования санитарно-оздоровительных мероприятий. В прошлом году зафиксировано порядка 2 000 гектаров очагов насекомых‑вредителей и болезней. Благодаря системной работе удалось сократить площадь поражённых территорий почти на 200 гектаров. По текущим оценкам, санитарное состояние лесного фонда Нижегородской области стабильно и находится в пределах нормы", – отметил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьёв.

Участки для проведения обследования определяются специалистами нижегородского филиала Рослесозащиты – "Центр защиты леса Нижегородской области" – по результатам лесопатологического мониторинга лесов, а также специалистами минлесхоза Нижегородской области при выявлении неблагоприятных факторов.

"По результатам обследований в 2025 году в лесах были проведены выборочные санитарные рубки на площади 623,4 га, сплошные санитарные рубки на 513,7 га, а также уборка неликвидной древесины на площади 127,1 га. В результате удалось улучшить санитарное состояние лесов на площади свыше 1200 га. Участки, где провели сплошные рубки, планируется задействовать для восстановления леса. При этом лесопользователи обязаны выполнить восстановительные работы на арендованных территориях", – сообщили в региональном минлесхозе.

По оценке специалистов Центра защиты леса Нижегородской области, в первом полугодии 2026 года основными рисками для лесов останутся неблагоприятные погодные условия, а также биологические угрозы – грибные болезни и вредители.

Напомним также, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект "Экологическое благополучие", который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте "Экология". Новый нацпроект предполагает заботу об окружающей среде и повышение ее комфортности для жизни людей.

В нацпроект входит шесть федеральных проектов: "Сохранение лесов", "Генеральная уборка", "Вода России", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Экономика замкнутого цикла", "Чистый воздух".

Ранее о возможных нарушениях в сфере лесопользования нижегородцев попросили сообщать в региональный минлесхоз.