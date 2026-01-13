Нижегородский минлесхоз организует сбор новогодних ёлок для переработки

Фото:
Нижегородский минлесхоз напомнил жителям региона, как правильно избавиться от новогодней ели после завершения праздников.
В ведомстве подчеркнули, что выбрасывать дерево в обычный мусорный контейнер запрещено. Вместо этого ёлку можно сдать на утилизацию в рамках специальной акции (0+), организованной минлесхозом.
Если дерево было приобретено в одном из лесничеств области и у покупателя сохранился договор купли-продажи, его можно предъявить в любом районном лесничестве — независимо от места покупки. Это позволит сдать ёлку без лишних формальностей.
Пункты приёма работают во всех районах Нижегородской области. Найти ближайший адрес и контактный телефон можно на официальном сайте министерства.
Собранные деревья будут утилизированы двумя способами. Часть из них отправят на сжигание в котельных и на лесопожарных станциях, при этом будут строго соблюдены все экологические нормы. Остальные ёлки переработают в щепу, которую затем используют для производства мульчи, компоста и других видов вторичного сырья.
Акция по приёму новогодних деревьев продлится до 30 января.
