Нижегородский минлесхоз организует сбор новогодних ёлок для переработки

Фото: Кира Мишина

Нижегородский минлесхоз напомнил жителям региона, как правильно избавиться от новогодней ели после завершения праздников.

В ведомстве подчеркнули, что выбрасывать дерево в обычный мусорный контейнер запрещено. Вместо этого ёлку можно сдать на утилизацию в рамках специальной акции (0+), организованной минлесхозом.

Если дерево было приобретено в одном из лесничеств области и у покупателя сохранился договор купли-продажи, его можно предъявить в любом районном лесничестве — независимо от места покупки. Это позволит сдать ёлку без лишних формальностей.

Пункты приёма работают во всех районах Нижегородской области. Найти ближайший адрес и контактный телефон можно на официальном сайте министерства.

Собранные деревья будут утилизированы двумя способами. Часть из них отправят на сжигание в котельных и на лесопожарных станциях, при этом будут строго соблюдены все экологические нормы. Остальные ёлки переработают в щепу, которую затем используют для производства мульчи, компоста и других видов вторичного сырья.

Акция по приёму новогодних деревьев продлится до 30 января.

