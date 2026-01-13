У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
13 января 2026 12:50Паромная переправа в Павлове приостановит работу 14 января
13 января 2026 12:3813-летнего школьника вторые сутки ищут в Нижнем Новгороде
13 января 2026 12:24Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2026 году
13 января 2026 12:12Щит "Владимир" демонтируют в Нижнем Новгороде
13 января 2026 11:54Нижегородский минлесхоз организует сбор новогодних ёлок для переработки
13 января 2026 11:42Строительные гипермаркеты OBI переименуют в Нижнем Новгороде
13 января 2026 11:33В Урене 17 жителей аварийного фонда получили ключи от новых квартир
13 января 2026 11:28Нижегородская скорая помощь совершила 29 тысяч выездов в новогодние праздники
13 января 2026 10:44Новые правила расчета больничных начали действовать в Нижегородской области
13 января 2026 10:07Нижегородцев предупредили об опасных ветпрепаратах на маркетплейсах
Общество

Нижегородский минлесхоз организует сбор новогодних ёлок для переработки

13 января 2026 11:54 Общество
Нижегородский минлесхоз организует сбор новогодних ёлок для переработки

Фото: Кира Мишина

Нижегородский минлесхоз напомнил жителям региона, как правильно избавиться от новогодней ели после завершения праздников.

В ведомстве подчеркнули, что выбрасывать дерево в обычный мусорный контейнер запрещено. Вместо этого ёлку можно сдать на утилизацию в рамках специальной акции (0+), организованной минлесхозом.

Если дерево было приобретено в одном из лесничеств области и у покупателя сохранился договор купли-продажи, его можно предъявить в любом районном лесничестве — независимо от места покупки. Это позволит сдать ёлку без лишних формальностей.

Пункты приёма работают во всех районах Нижегородской области. Найти ближайший адрес и контактный телефон можно на официальном сайте министерства.

Собранные деревья будут утилизированы двумя способами. Часть из них отправят на сжигание в котельных и на лесопожарных станциях, при этом будут строго соблюдены все экологические нормы. Остальные ёлки переработают в щепу, которую затем используют для производства мульчи, компоста и других видов вторичного сырья.

Акция по приёму новогодних деревьев продлится до 30 января.

Ранее сообщалось, что нижегородцев попросили поддержать лучшие новогодние ёлки из Арзамаса, Балахны, Семёнова, Перевоза, Чкаловска и Сеченова. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Минлесхоз Новый год Экология
Поделиться:
Новости по теме
11 января 2026 11:29Сезон охоты на лосей закончился в Нижегородской области
04 января 2026 17:41Нижегородцев призвали сообщать о нарушениях в диспетчерскую службу лесхоза
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных