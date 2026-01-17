Зимний учет диких животных стартовал в Нижегородской области Общество

Фото: минлесхоз Нижегородской области

В Нижегородской области начался зимний учёт численности охотничьих ресурсов. Он продлится до 15 марта и охватит всю территорию региона. В общей сложности специалисты пройдут порядка 1 300 маршрутов суммарной протяжённостью около 12,6 тысячи километров.

Как сообщили в региональном минлесхозе, зимний учёт — ключевой инструмент мониторинга, позволяющий ежегодно оценивать состояние популяций диких животных, определять допустимые объёмы добычи и устанавливать ограничения на охоту. Кроме того, результаты используются при формировании охранных зон.

Для общедоступных охотничьих угодий подготовлены маршруты, по которым будут работать государственные охотинспекторы. Дополнительно 159 маршрутов пройдут охотники, получившие в 2025 году задания по биотехническим мероприятиям. В закреплённых угодьях работу выполняют сотрудники охотпользователей и привлечённые охотники.

В минлесхозе также отметили, что недавние обильные снегопады повлияли на поведение диких животных и усложнили подсчёт следов, по которым ведётся фиксация.

Учет охватывает популяции основных охотничьих видов: крупных млекопитающих (лося, косули, кабана), хищников (рыси, лисицы, волка, куницы, горностая), зайцев (беляка и русака), а также пушных зверей, таких как белка, и охотничьих птиц — глухаря, тетерева, рябчика и серой куропатки.

В 2026 году в регионе используются три метода учёта: зимний маршрутный, шумовой прогон и наблюдение в местах искусственных концентраций. Наиболее массовым и трудоёмким остаётся маршрутный метод.

Работы на маршрутах ведутся в два этапа: в первый день специалисты затирают следы, во второй — фиксируют новые, оставленные за сутки. Протяжённость маршрутов может варьироваться от 80 до 250 километров и более, в зависимости от площади угодий. В среднем за день специалист проходит от 5 до 15 километров.

Собранные данные обрабатываются в региональной информационной системе "Цифровой лес". С помощью специальных формул проводится перерасчёт количества следов в показатели численности животных на исследуемых участках.

Для сохранения устойчивых популяций диких животных в регионе действует система мер по борьбе с браконьерством и реализуется комплекс биотехнических мероприятий. По данным минлесхоза, по итогам прошлогоднего учёта в Нижегородской области увеличилась численность лося, косули, рыси, медведя и зайца.

Ранее нижегородцев призвали сообщать о нарушениях в диспетчерскую службу лесхоза.