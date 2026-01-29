Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту пройдут в Нижнем Новгороде 7 февраля Спорт

7 февраля в Нижнем Новгороде на стадионе «Труд» пройдут традиционные соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей-2026» (12+). В этот же день к ледовым стартам присоединятся тысячи конькобежцев из более чем 30 регионов России. Об этом сообщили в региональном минспорта.

Для самых юных конькобежцев будет организована дистанция 50 м. Остальные участники выйдут на старт 100-метровой дистанции. Это дети старше 11 лет, юноши и девушки 14-19 лет, а также взрослые спортсмены от 20 лет.

Для участия в соревнованиях необходимо пройти регистрацию на портале государственных услуг.

«Лед надежды нашей» - традиционный турнир, приуроченный ко Дню зимних видов спорта. Впервые соревнования прошли в 80-е годы ХХ века. Многие российские конькобежцы получали путевку в большой спорт после таких стартов. Среди них - и нижегородские участники XXIV зимних Олимпийских игр 2022 в Пекине: Наталья Воронина, Сергей Трофимов, Дарья Качанова, Елизавета Голубева.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начала действовать государственная программа «Развитие физической культуры и спорта» (государственная программа «Спорт России»), которая выполняет задачи, ранее предусмотренные в федеральном проекте «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни и удовлетворенности россиян. По ней планируется расширять спортивную инфраструктуру, проводить спортивно-массовые мероприятия, привлекать жителей к участию в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Также в стране продолжится развитие детского спорта и будут расширяться возможности для занятий спортом для ветеранов СВО.