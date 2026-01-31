Число уборочной техники на дорогах Нижнего Новгорода удвоили

Фото:
Накануне снегопада, который ожидается 31 января и 1 февраля, администрация Нижнего Новгорода решила увеличить количество специальной техники, задействованной в уборке городских дорог.
Обычно на нижегородских дорогах находится от 100 до 150 единиц техники, однако накануне выходных число таких машин возросло до 300 единиц.
В администрации уточнили, что спецтехника приступила к работам еще в ночь на 31 января. Снег убирать также вышли и дорожные рабочие.
Механизм уборки происходит следующим образом: вначале специализированные комбинированные машины сдвигают снег к краям проезжей части, затем грейдеры формируют снежные валы, после чего в работу включаются роторные и лаповые снегопогрузчики. Одновременно действуют фронтальные погрузчики, сгребающие снег в кучи и загружающие его в самосвалы для вывоза. Завершается процесс ручной зачисткой оставшихся участков силами рабочих.
Напомним, что январь 2026 года в Нижнем Новгороде уже стал самым снежным за последние 145 лет метеорологических наблюдений. Также сообщалось, что из-за аномальных снегопадов жители Нижнего Новгорода стали чаще пользоваться метро.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+