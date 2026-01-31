Число уборочной техники на дорогах Нижнего Новгорода удвоили Общество

Фото: Александр Воложанин

Накануне снегопада, который ожидается 31 января и 1 февраля, администрация Нижнего Новгорода решила увеличить количество специальной техники, задействованной в уборке городских дорог.

Обычно на нижегородских дорогах находится от 100 до 150 единиц техники, однако накануне выходных число таких машин возросло до 300 единиц.

В администрации уточнили, что спецтехника приступила к работам еще в ночь на 31 января. Снег убирать также вышли и дорожные рабочие.

Механизм уборки происходит следующим образом: вначале специализированные комбинированные машины сдвигают снег к краям проезжей части, затем грейдеры формируют снежные валы, после чего в работу включаются роторные и лаповые снегопогрузчики. Одновременно действуют фронтальные погрузчики, сгребающие снег в кучи и загружающие его в самосвалы для вывоза. Завершается процесс ручной зачисткой оставшихся участков силами рабочих.

Напомним, что январь 2026 года в Нижнем Новгороде уже стал самым снежным за последние 145 лет метеорологических наблюдений. Также сообщалось, что из-за аномальных снегопадов жители Нижнего Новгорода стали чаще пользоваться метро.