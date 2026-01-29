Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Последние новости рубрики Общество
29 января 2026 09:43Застройщик усилит исторический эркер нижегородского Дома Чекиста
29 января 2026 09:26Более 200% месячной нормы осадков выпало в Нижнем Новгороде в январе
29 января 2026 08:35Кадастровая оценка нижегородской недвижимости пройдет в 2027 году
29 января 2026 08:00Нижегородцы, живущие в домах под снос для КРТ, не будут платить за капремонт
29 января 2026 07:02Незаконно купленный участок изъяли у нижегородского экс-чиновника
28 января 2026 19:33Законопроект о бесплатных зубных протезах для пожилых россиян внесён в Госдуму
28 января 2026 19:23"Снежный десант" помог нижегородским ветеранам
28 января 2026 18:49Автобусный маршрут №52 в Нижнем Новгороде изменится с 29 января
28 января 2026 18:04Представители НОИЦ — в Общественном совете при УМВД Нижнего Новгорода
28 января 2026 16:42Новую номинацию о единстве народов включили в премию "Служение"
Общество

Более 200% месячной нормы осадков выпало в Нижнем Новгороде в январе

29 января 2026 09:26 Общество
Более 200% месячной нормы осадков выпало в Нижнем Новгороде в январе

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде в январе уже выпало 211% от месячной нормы осадков. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. 

При среднем показателе в 50 мм уже выпало 105 мм снега. И по прогнозу синоптиков погодные условия ухудшатся. Ожидается, что высота снежного покрова может увеличиться ещё на 26 см. При этом температура воздуха начнет постепенно понижаться.

В мэрии отмечают, что коммунальные службы постоянно ведут расчистку улиц. За последние двое суток, по последним данным, вывезено уже более 45 тысяч кубометров снега. 

Ранее сообщалось, что к уборке снега в Нижнем Новгороде привлекут чиновников и студентов. 

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода зима Снег
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из Высоты
26 января 2026 18:35В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из "Высоты"
