Более 200% месячной нормы осадков выпало в Нижнем Новгороде в январе

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде в январе уже выпало 211% от месячной нормы осадков. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

При среднем показателе в 50 мм уже выпало 105 мм снега. И по прогнозу синоптиков погодные условия ухудшатся. Ожидается, что высота снежного покрова может увеличиться ещё на 26 см. При этом температура воздуха начнет постепенно понижаться.

В мэрии отмечают, что коммунальные службы постоянно ведут расчистку улиц. За последние двое суток, по последним данным, вывезено уже более 45 тысяч кубометров снега.

Ранее сообщалось, что к уборке снега в Нижнем Новгороде привлекут чиновников и студентов.