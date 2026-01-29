Более 200% месячной нормы осадков выпало в Нижнем Новгороде в январе

Фото:
В Нижнем Новгороде в январе уже выпало 211% от месячной нормы осадков. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
При среднем показателе в 50 мм уже выпало 105 мм снега. И по прогнозу синоптиков погодные условия ухудшатся. Ожидается, что высота снежного покрова может увеличиться ещё на 26 см. При этом температура воздуха начнет постепенно понижаться.
В мэрии отмечают, что коммунальные службы постоянно ведут расчистку улиц. За последние двое суток, по последним данным, вывезено уже более 45 тысяч кубометров снега.
Ранее сообщалось, что к уборке снега в Нижнем Новгороде привлекут чиновников и студентов.
