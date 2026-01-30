Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
30 января 2026 16:21Водитель умер при попытке откопать застрявшую в снегу машину в Кулебаках
30 января 2026 14:30Пожар с тремя погибшими в Сосновском закончился уголовным делом
30 января 2026 13:57Нижегородского фермера будут судить за хищение бюджетных 6,3 млн рублей
30 января 2026 10:45Крупный пожар привел к гибели трех человек в Нижегородской области
30 января 2026 09:34Один человек погиб и два пострадали в ДТП под Городцом
29 января 2026 20:43Нижегородская ГАИ назвала главные причины смертельных ДТП в регионе
29 января 2026 20:25Нижегородскую студентку оштрафовали за нацистскую символику
29 января 2026 19:10Нижегородский предприниматель получил 3 года условно за мигрантов-нелегалов
29 января 2026 18:45Директора "ВМСК-Строй" будут судить за мошенничество и взятки аудиторам КСП
29 января 2026 18:09Нижегородец полгода тайно выносил ювелирку из квартиры сожительницы
Происшествия

Водитель умер при попытке откопать застрявшую в снегу машину в Кулебаках

30 января 2026 16:21 Происшествия
Водитель умер при попытке откопать застрявшую в снегу машину в Кулебаках

65-летний водитель бюджетного госучреждения скончался на работе в Нижегородской области, сообщили в Госинспекции труда по региону. 

По данным ведомства, трагедия произошла утром 29 января рядом с местом работы водителя — ГБУ НО "Центр социальной помощи семье и детям г. о. г. Кулебаки". Он выехал с территории учреждения и застрял. Пришлось очищать колеса от снега. В этот момент мимо проезжал его знакомый — он бросился на помощь. В его присутствии водителю стало плохо. Он присел и упал. Коллега вызвал ему скорую. Прибывшие медики констатировали смерть работника. 

Трудовая инспекция выясняет обстоятельства и причины случившегося. Проводится расследование. 

Напомним, что в январе на трассе Р-158 в Арзамасском округе в автокатастрофе погибли сотрудники Корпорации развития промышленности и предпринимательства Нижегородской области. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госинспекция труда Смертность Снег
Поделиться:
Новости по теме
30 января 2026 07:00Генпланы развития еще трех округов утвердили в Нижегородской области
29 января 2026 10:50Роструд заинтересовался ДТП с перевернувшимся автобусом в Борском округе
26 января 2026 15:32Работник нижегородского завода лишился слуха после взрыва газа
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из Высоты
26 января 2026 18:35В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из "Высоты"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных