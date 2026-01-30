Водитель умер при попытке откопать застрявшую в снегу машину в Кулебаках Происшествия

65-летний водитель бюджетного госучреждения скончался на работе в Нижегородской области, сообщили в Госинспекции труда по региону.

По данным ведомства, трагедия произошла утром 29 января рядом с местом работы водителя — ГБУ НО "Центр социальной помощи семье и детям г. о. г. Кулебаки". Он выехал с территории учреждения и застрял. Пришлось очищать колеса от снега. В этот момент мимо проезжал его знакомый — он бросился на помощь. В его присутствии водителю стало плохо. Он присел и упал. Коллега вызвал ему скорую. Прибывшие медики констатировали смерть работника.

Трудовая инспекция выясняет обстоятельства и причины случившегося. Проводится расследование.

