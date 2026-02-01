В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Наука

В Нижнем Новгороде пройдут интеллектуальные игры о науке от общества "Знание"

01 февраля 2026 17:12 Наука
В Нижнем Новгороде пройдут интеллектуальные игры о науке от общества Знание

Российское общество «Знание» с 3 по 15 февраля проведет акцию, приуроченную ко Дню российской науки. Ее участниками станут школьники, а также студенты колледжей и вузов. Их ждут лекции и викторины о достижениях наших ученых, экскурсии в лаборатории и технопарки, интеллектуальные баттлы, а также встречи с популяризаторами научной деятельности. Эксперты расскажут об открытиях соотечественников и современных технологиях.

Так, в Нижнем Новгороде на площадке лицея №8 имени академика Е.К. Федорова лектор общества «Знание» Кристина Козочкина проведет для школьников увлекательный квиз «Атом в моей жизни». Это интеллектуальная командная игра, призванная проверить и расширить знания участников о ядерной науке и энергетике, их истории и присутствии в культуре. Участников ждёт шесть разнообразных раундов, каждый из которых посвящён отдельной тематике.

В ходе квиза ребята получат комплексные знания об атомной отрасли. Просвещение и профориентация в этой сфере соответствуют целям и задачам национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии». 

Дети узнают ключевые факты: от перевода слова «атом» и принципов работы АЭС до истории создания «Росатома». Особое внимание уделяется географии атомной энергетики России — игрокам предстоит вспомнить, где расположены крупнейшие станции и уникальная плавучая АЭС «Академик Ломоносов».

Отдельный блок вопросов посвящён выдающимся учёным, внёсшим вклад в развитие атомной науки в СССР. Участники ознакомятся с биографиями и достижениями таких легендарных личностей, как Пётр Капица, Лев Ландау, Николай Семёнов и Абрам Иоффе. Это позволит не только запомнить имена, но и понять масштаб их работы.

Игроки ответят на вопросы о картинах, литературе, музыке и даже геральдике, связанных с атомной тематикой. В результате участники не только систематизируют свои знания, но и научатся видеть связь между фундаментальной наукой, технологиями и обществом, что делает эту игру одновременно познавательной и увлекательной.

Кроме того, ряд мероприятий запланирован на площадках вузов, колледжей, техникумов и школ региона, а также в Штабе общественной поддержки.

Напомним, в акции «Знание.Наука» провести мероприятие может каждый, воспользовавшись материалами из библиотеки готовых лекций. Общество «Знание» подготовило викторину ко Дню российской науки, а также 25 готовых тематических лекций. 

«Знание» — просветительская организация, которая ежегодно проводит сотни мероприятий для молодежи по всей России: организует тысячи выступлений выдающихся людей из сфер культуры, искусства, науки, истории, проводит научные соревнования, конкурсы, викторины, снимает фильмы и помогает лекторам в нашей стране быть услышанными и найти свою аудиторию.

С момента перезагрузки сообщество лекторов «Знания» объединило более 32 тысяч человек. Они провели свыше 200 тысяч лекций в 89 регионах РФ. Создано 8100 часов просветительского контента по самым разным темам: наука, технологии, космос, культура и искусство, история, медицина, спорт и другие. Онлайн-трансляции с просветительских мероприятий «Знания», а также просветительский видеоконтент собрали свыше 2,5 млрд просмотров. 

Нацпроект «Новые атомные и энергетические технологии» начал действовать в России по инициативе президента РФ Владимира Путина с 2025 года. Цель нацпроекта — сделать Россию мировым лидером в атомной сфере и обеспечить ей суверенитет в новых энергетических технологиях. Для этого строятся дополнительные атомные энергоблоки и АЭС, создаются атомные станции малой мощности. Ученые и инженеры разрабатывают перспективные системы накопления энергии, ее передачи, а также новые технологии и оборудование для различных отраслей топливно-энергетического комплекса страны, включая углеводородную и гидроэнергетику, солнечную и ветрогенерацию. Это поможет всей экономике страны выйти на передовые позиции по эффективности и конкурентоспособности.

