Что известно о состоянии 12-летнего нижегородца, на которого упала наледь с крыши Происшествия

Фото: прокуратура Нижегородской области

12-летний мальчик, которого госпитализировали после падения наледи в Нижнем Новгороде, находится в больнице в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщили НИА "Нижний Новгород" в администрации Автозаводского района.

Согласно предоставленной информации, в день происшествия представители райадминистрации вместе с сотрудниками управляющей компании встретились с мамой ребенка в больнице. Семье предложили любую необходимую помощь.

Напомним, что несовершеннолетний получил травму позвоночника. По данному факту возбуждено уголовное дело.