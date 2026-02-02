Что известно о состоянии 12-летнего нижегородца, на которого упала наледь с крыши

Фото:
12-летний мальчик, которого госпитализировали после падения наледи в Нижнем Новгороде, находится в больнице в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщили НИА "Нижний Новгород" в администрации Автозаводского района.
Согласно предоставленной информации, в день происшествия представители райадминистрации вместе с сотрудниками управляющей компании встретились с мамой ребенка в больнице. Семье предложили любую необходимую помощь.
Напомним, что несовершеннолетний получил травму позвоночника. По данному факту возбуждено уголовное дело.
