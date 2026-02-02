Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
02 февраля 2026 17:41Что известно о состоянии 12-летнего нижегородца, на которого упала наледь с крыши
02 февраля 2026 17:07Наледь упала на ребенка с крыши дома в Нижнем Новгороде
02 февраля 2026 16:42Теплоснабжение в результате инцидента с самосвалом на Безводной не нарушено
02 февраля 2026 16:17Самосвал снес теплотрассу на Безводной в Нижнем Новгороде
02 февраля 2026 16:00Приемная прокуратуры работает на нижегородском ж/д вокзале из-за задержки поездов
02 февраля 2026 13:46Четырех рыбаков спасли в Нижегородской области
01 февраля 2026 17:31Госавтоинспекция выявила 150 пьяных водителей за неделю в Нижегородской области
01 февраля 2026 11:03Жительнице Выксы грозит три года лишения свободы за дропперство
01 февраля 2026 09:42Дебошир с ножом напал на собаку и угрожал семье и зоозащитникам в Кстове
31 января 2026 13:43Движение на М-12 в Бутурлинском районе перекрыли из-за ДТП
Происшествия

Что известно о состоянии 12-летнего нижегородца, на которого упала наледь с крыши

02 февраля 2026 17:41 Происшествия
Что известно о состоянии 12-летнего нижегородца, на которого упала наледь с крыши

Фото: прокуратура Нижегородской области

12-летний мальчик, которого госпитализировали после падения наледи в Нижнем Новгороде, находится в больнице в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщили НИА "Нижний Новгород" в администрации Автозаводского района. 

Согласно предоставленной информации, в день происшествия представители райадминистрации вместе с сотрудниками управляющей компании встретились с мамой ребенка в больнице. Семье предложили любую необходимую помощь. 

Напомним, что несовершеннолетний получил травму позвоночника. По данному факту возбуждено уголовное дело

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автозаводский район Снег Уголовное дело
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных