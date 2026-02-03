Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Политика

Ольгу Щетинину избрали зампредом комиссии Совфеда по креативным индустриям

03 февраля 2026 10:37 Политика
Ольгу Щетинину избрали зампредом комиссии Совфеда по креативным индустриям

Сенатор Совета Федерации РФ от Нижегородской области Ольга Щетинина стала заместителем председателя комиссии по развитию креативных индустрий и народных художественных промыслов. О новом назначении она сообщила в своем аккаунте "ВКонтакте".

Решение приняли на заседании комиссии, где подвели итоги работы за 2025 год и утвердили план на 2026 год.

Как отметила Щетинина, 2025 год стал важным шагом к выстраиванию системной политики в креативной экономике. По ее словам, были сформированы единые подходы к развитию всех 16 направлений креативных индустрий — от IT, дизайна и гастрономии до культуры, ремесел и народных художественных промыслов.

Она также подчеркнула, что на федеральном уровне приняли ряд нормативных документов, которые обеспечивают реализацию закона о развитии креативных индустрий. В регионах профильные законы уже действуют в 53 субъектах РФ.

В 2026 году комиссия планирует заняться подготовкой федерального закона о ремесленной деятельности. В повестке также — изменения в законы о народных художественных промыслах и о развитии креативных индустрий.

Кроме того, в планах — запуск Национальной премии РФ в сфере НХП, сопровождение принятия региональных законов и стратегий развития креативной экономики, а также формирование системы поддержки креативных кластеров.

