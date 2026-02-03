Ольгу Щетинину избрали зампредом комиссии Совфеда по креативным индустриям

Сенатор Совета Федерации РФ от Нижегородской области Ольга Щетинина стала заместителем председателя комиссии по развитию креативных индустрий и народных художественных промыслов. О новом назначении она сообщила в своем аккаунте "ВКонтакте".
Решение приняли на заседании комиссии, где подвели итоги работы за 2025 год и утвердили план на 2026 год.
Как отметила Щетинина, 2025 год стал важным шагом к выстраиванию системной политики в креативной экономике. По ее словам, были сформированы единые подходы к развитию всех 16 направлений креативных индустрий — от IT, дизайна и гастрономии до культуры, ремесел и народных художественных промыслов.
Она также подчеркнула, что на федеральном уровне приняли ряд нормативных документов, которые обеспечивают реализацию закона о развитии креативных индустрий. В регионах профильные законы уже действуют в 53 субъектах РФ.
В 2026 году комиссия планирует заняться подготовкой федерального закона о ремесленной деятельности. В повестке также — изменения в законы о народных художественных промыслах и о развитии креативных индустрий.
Кроме того, в планах — запуск Национальной премии РФ в сфере НХП, сопровождение принятия региональных законов и стратегий развития креативной экономики, а также формирование системы поддержки креативных кластеров.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+