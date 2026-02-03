Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Новости

Евгений Люлин считает, что совместная работа парламентариев и общественников приносит реальные результаты

03 февраля 2026 14:30
Евгений Люлин считает, что совместная работа парламентариев и общественников приносит реальные результаты

Фото: пресс-служба ЗСНО

В Заксобрании Нижегородской области состоялось заседание Общественного совета. Участники встречи подвели итоги за 2025 год и обсудили планы работы. В заседании принял участие спикер регионального парламента Евгений Люлин.

Члены Общественного совета являются активными участниками жизни Заксобрания. В его состав входят высококлассные специалисты из разных отраслей, которые работают с комитетами регионального парламента в рабочих группах и экспертных советах, совершенствуя законотворчество области.

Спикер регионального парламента отметил, что в основе работы совета лежит практическая польза для жителей области Экспертная оценка членов совета при принятии решений позволяет обеспечить максимальную пользу для нижегородцев. Также Евгений Люлин призвал общественников активнее подключаться к мониторингу региональных законов.

«Недавно мы вместе пересмотрели все законодательство, касающееся многодетных семей, и реально усилили меры их поддержки. Необходимо продолжать эту работу и в других направлениях, чтобы законотворчество продолжало помогать людям. Мнение авторитетных специалистов со стороны всегда полезно, оно позволяет нам по-новому взглянуть на региональные законы, чтобы они еще более эффективно работали на практике», – подчеркнул спикер ЗСНО Евгений Люлин.

Подводя итоги работы совета за 2025 год, его участники отметили, что их деятельность была сосредоточена на социальной сфере и правовой защите граждан. Так, в центре внимания находились вопросы совершенствования законодательства по бесплатной юридической помощи участникам специальной военной операции, членам их семей и ветеранам боевых действий. Общественный совет разработал и направил предложения по внесению изменений в региональный закон и рекомендовал проработать их с учетом анализа существующей судебной практики.

Кроме того, на заседании обсуждались и другие социально значимые инициативы. В их числе – проработка механизмов поддержки молодых специалистов в сельской местности. Речь шла о возрождении в регионе программы, которая ранее помогала закреплять молодых педагогов, медиков и работников культуры на селе с помощью обеспечения жильем и выплат. Кроме того, отдельное направление работы было связано с развитием городской среды.

«Главная задача совета – быть полезной экспертной площадкой для депутатов, высказывать обоснованную позицию по ключевым для региона вопросам. Подводя итоги, мы открыто обсудили как успехи, так и то, что требует большего внимания. Например, вопрос поддержки молодых специалистов в образовании и здравоохранении остаётся для нас приоритетным. Поэтому мы продолжим работать над ним в 2026 году и будем вместе с депутатами искать конкретные решения», - отметил председатель Общественного совета Виктор Лунин.

Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание Общественная палата
