Нижегородцев приглашают на февральские ярмарки вакансий Общество

Фото: Нижегородский кадровый центр

В феврале 2026 года Нижегородский кадровый центр «Работа России» проведет серию ярмарок вакансий для жителей региона. Мероприятия состоятся как в Нижнем Новгороде, так и в районных филиалах службы занятости по всей области.

На ярмарках работодатели Нижегородской области представят актуальные предложения по трудоустройству. Среди участников – промышленные и агропромышленные предприятия, организации жилищно-коммунального хозяйства, социальные учреждения и другие компании региона.

Ярмарки вакансий предназначены для разных категорий соискателей, включая безработных и граждан, ищущих новую работу, участников СВО и членов их семей, людей с ограниченными возможностями здоровья, а также тех, кто рассматривает возможность смены профессии или повышения квалификации.

Специалисты службы занятости окажут комплексную поддержку: помогут сориентироваться в вакансиях, проконсультируют по вопросам составления резюме и подготовки к собеседованию, расскажут о государственных мерах поддержки занятости, научат пользоваться цифровой платформой «Работа России», проинформируют о возможностях бесплатного обучения в рамках нацпроекта «Кадры». Гости ярмарки смогут лично пообщаться с представителями работодателей для уточнения деталей вакансий.

«Ярмарки вакансий – это удобная площадка для прямого диалога соискателей с работодателями. Мы специально организовали мероприятия в разных районах нашей области, чтобы каждый житель мог найти работу рядом с домом или получить консультацию по переобучению. Приходите, чтобы не только увидеть актуальные вакансии, но и составить план своего профессионального развития вместе с нашими экспертами», – подчеркнула и.о. директора Нижегородского кадрового центра «Работа России» Елена Видяева.

Подробная программа мероприятий, даты, время и адреса доступны по ссылке: https://zan.nnov.ru/ER/Pages/ Employment/51?_=yarmarki- vakansij.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону контакт-центра службы занятости: 8 (800) 250-47-47 или в официальной группе учреждения в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/trudnnov.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Кадры». Он включает в себя четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда» и «Человек труда». Мероприятия нацпроекта направлены на то, чтобы качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства.