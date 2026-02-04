Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Общество

Нижегородцы с ограничениями здоровья смогут представить свои навыки на чемпионате "Абилимпикс"

04 февраля 2026 11:50 Общество
Нижегородцы с ограничениями здоровья смогут представить свои навыки на чемпионате Абилимпикс

Фото: минобр Нижегородской области

Нижегородская область готовится в 11-й раз провести региональный этап Национального чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс». Ежегодное состязание объединяет школьников, студентов и специалистов с ограниченными возможностями здоровья. Основная цель мероприятия – эффективная профессиональная ориентация и мотивация инвалидов и лиц с ОВЗ к получению профессионального образования, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе.

Первое заседание организационного комитета по подготовке регионального этапа чемпионата прошло 3 февраля 2026 г. в Нижегородском Губернском колледже. В нем принял участие министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков. Глава регионального минобра заявил, что уровень организации чемпионата год от года растет.

«Каждый год число желающих принять участие в состязании увеличивается примерно на 10%. В прошедшем сезоне региональный этап привлек 420 участников, в текущем году планируем собрать уже около 500 конкурсантов. Также продолжаем расширять перечень компетенций: если раньше их было 45, то теперь уже 49. Впервые свои знания и профессиональные навыки смогут продемонстрировать нижегородцы, занимающиеся токарными работами на станках с ЧПУ, специалисты в области юриспруденции, мастера кукол и специалист по типовым решениям 1С», – рассказал Михаил Пучков.

По словам министра, перечень компетенций формируется исходя из потребностей рынка труда Нижегородской области. На протяжении нескольких лет ведется систематический мониторинг кадровой ситуации, чтобы развивать те направления подготовки, которые необходимы региону. Это позволяет выпускникам колледжей и техникумов сразу после окончания учебы успешно трудоустраиваться и становиться востребованными специалистами.

Руководитель регионального центра развития движения «Абилимпикс», заместитель директора по инклюзивному образованию Нижегородского Губернского колледжа Ирина Пермагаева подчеркнула, что регион оказывает финансовую поддержку самым талантливым участникам состязаний.

«В этом году по итогам регионального этапа будут определены 234 победителя, то есть те, кто займет первое, второе и третье места. Они получат денежные призы в размере 10, 8 и 5 тысяч рублей от региона. Отмечу, что такая практика поощрения лидеров регионального этапа есть лишь в некоторых субъектах страны», – пояснила она.

В министерстве образования Нижегородской области напомнили, что проведение чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» включено в федеральный проект «Профессионалитет», который является частью национального проекта «Молодежь и дети».

В этом году заявки на участие в чемпионате принимаются до 20 марта включительно. Порядок подачи заявок размещен на официальном сайте по ссылке: https://abilympics.ngknn.ru/regionalnyj-chempionat-abilimpiks-2026-2.

Мероприятия регионального чемпионата «Абилимпикс» запланированы к проведению в период с 8 по 17 апреля 2026 года. Соревнования пройдут в 16 образовательных учреждениях, включая три корпуса Нижегородского Губернского колледжа и Арзамасский коммерческо-технический техникум. Впервые в программе участвуют Кулебакский металлургический колледж, Выксунский металлургический колледж и Дзержинский индустриально-коммерческий техникум.

Национальный проект «Молодежь и дети» реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Он включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».

Теги:
Минобрнауки
