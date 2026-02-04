Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Общество

Для нижегородцев открыта предварительная регистрация на участие в новом сезоне "Флагманов образования"

04 февраля 2026 11:54 Общество
Для нижегородцев открыта предварительная регистрация на участие в новом сезоне Флагманов образования

Фото: "Россия — страна возможностей"

Проект «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» объявил о старте предварительной регистрации на участие в сезоне 2026 года для жителей Нижегородской области. К нему могут присоединиться педагоги, управленцы, студенты и учащиеся 9-11 классов. На этом этапе участникам откроется доступ к цифровым сервисам проекта.

Участники, которые пройдут предварительную регистрацию, получат доступ к цифровой экосистеме проекта «Флагманы образования». В ней собраны сервисы, направленные на профессиональное развитие: «Библиотека контента» и «Каталог возможностей»:

· «Библиотека контента» – образовательные курсы от ведущих экспертов, методические разработки, образовательные кейсы и аналитика – все, что помогает педагогам, управленцам и студентам идти в ногу со временем, осваивать новые подходы и находить вдохновение для собственного роста. Участникам будут доступны обучающие материалы по нескольким направлениям: государственной политике, проектной деятельности, командообразованию, наставничеству и другим;

· «Каталог возможностей» – персональный гид по развитию, росту и новым горизонтам, в котором представлена подборка конкурсов, грантов, стажировок, форумов, образовательных программ и других инициатив от партнёров проекта. Например, образовательный курс по медиа, который поможет педагогам научиться использовать новые медиатехнологии в работе и говорить с аудиторией на одном языке.

«Участие в проекте «Флагманы образования» дает возможность не только продемонстрировать свои компетенции, но и получить новые полезные навыки от ведущих экспертов, изучить лучшие практики и наметить вектор дальнейшего развития. Новый сезон мы решили начать с предварительной регистрации, чтобы познакомить участников с цифровой экосистемой проекта. Это позволит каждому участнику из Нижегородской области выстроить индивидуальную траекторию развития – от оценки сильных сторон до поиска новых возможностей для самореализации», – прокомментировал руководитель проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Артем Миронов. 

Жители Нижегородской области могут подать заявку на предварительную регистрацию на сайте проекта: https://flagmany.rsv.ru/. Информация о начале регистрации в конкурсные треки появится позднее. 

Проект «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» позволяет выявить наиболее мотивированных, подготовленных лидеров среди педагогов, управленцев в сфере образования и студентов и способствует профессиональному развитию участников посредством конкурсных треков, дополнительных мероприятий и сервисов. Он проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь).

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Молодежь Образование
