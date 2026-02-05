Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Происшествия

Незаконную эксплуатацию самолета запретили в Нижегородской области

05 февраля 2026 10:20
Незаконную эксплуатацию самолета запретили в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

Нижегородская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства в области безопасности полетов и выявила серьезные нарушения при эксплуатации воздушного судна. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры. 

Установлено, что в августе 2024 года неподалеку от Богородска пилот самолета ТР-410 осуществлял полет без необходимых разрешений. У него отсутствовали сертификаты эксплуатанта и летной годности, а также не было получено согласование на выполнение полета в службе организации воздушного движения.

Кроме того, у пилота не имелось судовой и полетной документации. По оценке надзорного ведомства, такие действия создавали реальную угрозу безопасности полетов и могли привести к аварийным ситуациям, а также причинению вреда жизни и здоровью людей.

Суд запретил собственнику использовать воздушное судно и передавать его третьим лицам. Ограничения будут действовать до получения всех необходимых сертификатов летной годности и эксплуатанта авиации общего назначения.

Ранее по материалам надзорного органа пилот уже был привлечен к административной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства и требований безопасности при эксплуатации воздушных судов.

Ранее сообщалось, что транспортная прокуратура начала проверку из-за инцидента с нижегородской электричкой.

Прокуратура Самолеты
