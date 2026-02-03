Главу стройфирмы осудят за мошенничество при ремонте нижегородской больницы Происшествия

Прокуратура Сеченовского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО "ПСК-Восток". Руководитель организации обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили в региональной прокуратуре.

По данным следствия, с октября 2023 года по сентябрь 2024-го обвиняемый, являясь генеральным директором подрядной организации, предоставил недостоверные сведения о выполнении капитального ремонта здания Верхнеталызинской участковой больницы. В результате обмана уполномоченных лиц ему удалось похитить бюджетные средства в размере свыше 1,6 млн рублей.

В ходе предварительного следствия обвиняемый возместил причиненный ущерб в полном объеме.

Уголовное дело направлено в Пильнинский межрайонный суд Нижегородской области.